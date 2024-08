Romelu Lukaku jungiasi prie „Napoli“ – sugrįš pas buvusį trenerį

31-erių metų R. Lukaku su „Napoli“ pasirašė trejų metų sutartį, taip užbaigdamas nesėkmingą antrąjį etapą „Chelsea“ komandoje. Puolėjas 2021-ų metų vasarą sugrįžo į „Chelsea“ už rekordinę 115 milijonų eurų sumą, tačiau per dvejus metus sužaidė tik 44 rungtynes ir pelnė 15 įvarčių. Dėl to R. Lukaku sezonui buvo paskolintas Milano „Inter“ klubui, iš kurio ir buvo įsigytas „Chelsea“ komandos 2021-aisiais.

🚨🔵 Official, confirmed. Romelu Lukaku signs in as new Napoli player on permanent move from Chelsea.



€30m plus add-ons, 3 year contract.



He only wanted to work under Conte again and the deal is completed. pic.twitter.com/dZl4mAJWOn

