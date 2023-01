Istorinis momentas: futbolo mače pirmą sykį parodyta balta kortelė

Skelbiama, kad mačo metu tribūnose nualpo žiūrovas, o abiejų komandų medicininis personalas nuskubėjo jam į pagalbą. Už šį epizodą susitikimo teisėja abiejų komandų medicininiam personalui ir parodė baltą kortelę.

Geltonos ir raudonos kortelės yra puikiai pažįstamos ir skiriamos už nesportišką elgesį ar grubas pražangas. O štai balta kortelė yra skirta padėkoti už garbingo žaidimo epizodus.

Ši kortelė kol kas yra tik Portugalijos lygoje. Minėtas rungtynes „Benfica“ laimėjo net 5:0.

The first white card in football history! ⬜️



The medical teams of Benfica and Sporting women's teams received it for assisting a fan who felt unwell in the stands.



The white card shows Fair Play and is a part of a series of new introductions in football.pic.twitter.com/Mf9QiuOFD8