Ronaldo sureagavo į savo debiutą Saudo Arabijoje

„Pirmos rungtynės, pirmoji pergalė. Puikiai padirbėta, vaikinai. Dėkoju visiems gerbėjams už neįtikėtiną palaikymą“, – įrašu pasidalijo Portugalijos futbolininkas.

„Al-Nassr“ po 14 sužaistų rungtynių turi surinkęs 33 taškus ir rikiuojasi pirmoje vietinio čempionato turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Al-Ettifaq“ su 16 taškų žengia dešimtas.

First game, first win - well done guys 🙌🏻 Thanks to all the fans for incredible support. 💙💛 pic.twitter.com/vmgwE8TgVo