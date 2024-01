Istorinį pasirodymą surengęs Joelis Embiidas – apie Kobe Bryantą ir vienintelį prašymą komandos draugams

J.Embiidas pagerino ankstesnį frančizės rekordą (68 taškai), kuris priklausė NBA Šlovės muziejaus nariui Wiltui Chamberlainui.

J.Embiidas tapo tik devintuoju žaidėju NBA istorijoje, per rungtynes pelniusiu bent 70 taškų.

Įdomu tai, kad J.Embiido pasirodymas įvyko per buvusios Los Andželo „Lakers“ žvaigždės Kobe Bryanto 81 taškų aštuonioliktąsias metines.

„Nuo tada, kai pradėjau žaisti, Kobe buvo mano žmogus. Dėl jo pradėjau žaisti krepšinį. Juokinga, kad tą pačią naktį jis pelnė 81-ą tašką. Jis buvo mėgstamiausias mano žaidėjas“, – sakė J.Embiidas.

Daugiausiai taškų per vienas rungtynes yra pelnęs W.Chamberlainas, kuris jų įmetė 100. Be to, jis šešias rungtynes buvo surinkęs bent 70 taškų.

„Akivaizdu, kad Wiltas pasiekė viską šios lygos ir apskritai krepšinio istorijoje. Padaryti tai, kad atsidurti viename pokalbyje apie jį, yra labai šaunu. Tai buvo tiesiog puikus vakaras. Kelis kartus minėjau, kad daugelis komandos draugų yra labai nesavanaudiški ir tiesiog nuolat atiduodavo man kamuolį, o aš tiesiog užbaigdavau ataką“, – sakė J.Embiidas.

J.Embiidas jau 21 rungtynes iš eilės pelnė bent po 30 taškų, o „76ers“ laimėjo šešis mačus iš eilės.

„Vienintelis dalykas, kurio prašiau komandos draugų – neskubinkite to ir neverskite to daryti. Tiesiog žaiskime krepšinį. Mes tiesiog stengėmės žaisti teisingai“, – sakė J.Embiidas.

Po rungtynių J.Embiidas apkabino buvusį „76ers“ trenerį Brettą Browną, kuris dabar dirba asistentu „Spurs“ komandoje.

„Jis daug nuveikė ne tik dėl manęs, bet ir dėl viso Filadelfijos miesto. Džiaugiuosi, kad tai padariau jo akivaizdoje ir jis galėjo pamatyti, kokį produktą jis sukūrė“, – tikino J.Embiidas.

NBA naujokas V.Wembanyama pelnė 33 taškus ir atkovojo 9 kamuolius, tačiau jo pasirodymas nublanko prieš J.Embiido. Visgi pats vakaro herojus negailėjo gerų žodžių savo varžovui.

„Jis yra puikus“, – teigė J.Embiidas. – Jis turi viską – dydį, įgūdžius ir visa kita. Šviesi ateitis. Jis jau dabar yra ganėtinai geras. Kai jis patobulės, kels daug problemų daugeliui vyrukų šioje lygoje. Visgi tikėkimės, kad tai įvyks, kai man nebereikės gintis prieš jį ir aš jau būsiu pasitraukęs iš šios lygos, o tada jis galės mušti visus šios lygos rekordus“.