Kosminis Joelio Embiido pasirodymas: pagerino tris rekordus ir surinko net 70 taškų

J. Embidas ne tik surinko 70 taškų (23/39 dvit., 21/23 baud.), bet ir atkovojo 18 kamuolių bei atliko 5 rezultatyvius perdavimus.

Aukštaūgis pagerino tiek asmeninį rekordą, tiek klubo, tiek ir šio sezono lygos rezultatyvumo rekordą. Jis tapo devintuoju krepšininku lygos istorijoje, per mačą surinkusiu 70 arba daugiau taškų.

Ankstesnis J. Embiido rekordas buvo 59 taškai.

🏀 MONDAY'S FINAL SCORES 🏀



Joel Embiid scores a career high and becomes the 9th player in NBA history to score 70+ points in the @sixers win!



Maxey: 18 PTS, 8 AST

Wemby: 33 PTS, 7 REB pic.twitter.com/3aYzfqutmP

