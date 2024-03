Istoriją perrašiusi „Celtis“ privertė Steve'ą Kerrą griebtis netikėto manevro

Rungtynės apylygiai vyko tik iki pirmojo kėlinio vidurio, kuomet Stephenas Curry dvitaškiu išlygino rezultatą 21:21. Nuo tada prasidėjo katastrofiška Kalifornijos ekipos atkarpa 1:23, o po pirmojo ketvirčio aikštės šeimininkai jau pirmavo 44:22.

Nesustabdomai pirmajame ketvirtyje žaidė 19 taškų surinkęs J. Brownas, o iš viso per jį „Celtics“ pataikė net 10 tritaškių.

Antrajame ketvirtyje iš J. Browno puolimo lyderio estafetę perėmė J. Tatumas, kuris per kėlinį pelnė 17 taškų. Tuo tarpu „Warriors“ vedlys S. Curry pirmoje rungtynių dalyje prametė visus devynis savo tolimus metimus. Tai – praščiausias jo tritaškių pataikymas pirmoje rungtynių dalyje per visą ligšiolinę karjerą.

