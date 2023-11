Įspūdingus rezultatus demonstruojantis Wembanyama: „Noriu sumušti visus rekordus“

Rungtynėse jis taip pat pridėjo ir 10 atkovotų kamuolių, pataikydamas 57,7 proc. metimų iš žaidimo.

Padėdamas savo komandai NBA turnyrinėje lentelėje kilti į viršų, 19-metis vidurio puolėjas tapo trečiuoju paaugliu po LeBrono Jameso ir Kevino Duranto, pelniusiu bent 38 taškus per rungtynes.

Be to, jis tapo pirmuoju žaidėju nuo 1992 m. Shaquille'o O'Nealo laikų, kuris per pirmąsias penkerias NBA rungtynes pelnė bent 100 taškų ir atliko 10 blokų, taip pat prisijungė prie Davido Robinsono kaip vienintelis naujokas, pelnęs daugiau nei 100 taškų per penkerias rungtynes.

„Dėl to noriu siekti dar aukštesnių rezultatų, kad galėčiau sumušti visus šiuos rekordus, – sakė jis. – Tai reikalavimas būti ambicingam.“

REKLAMA

REKLAMA

Victor Wembanyama tonight:



38 points

10 rebounds

2 blocks

58% FG



SPECIAL



pic.twitter.com/1VaV1W89nx — NBACentral (@TheDunkCentral) November 3, 2023

V. Wembanyama per paskutinę rungtynių atkarpą pelnė 10 taškų, tačiau sakė, kad komanda tam turi pasiruošusi bet kada.

REKLAMA

„Kažkas turi tai padaryti. Rytoj tai gali būti vienas iš mano komandos draugų. Kiekvienose rungtynėse stengiamės surasti tą saldžiąją vietą, kurioje turime jiems pakenkti. Šiandien tai gali būti taip, rytoj – kas nors kitas. Taip dirba puikios komandos“, – kalbėjo prancūzas.

Paklaustas, ko išmoko šiame reguliariajame sezone, krepšininkas sakė, kad didžiausia pamoka yyra tai, kad „20 taškų persvara yra niekas“.