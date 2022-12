Įspūdingu dėjimu per varžovą blykstelėjęs Luka Dončičius sumindė „Blazers“

Trečiojo ketvirčio viduryje „Mavericks“ žvaigždė Luka Dončičius pasižymėjo vienu įspūdingiausių dėjimų per savo NBA karjerą. Ant tritaškio linijos varžovų gynėją pašokdinęs slovėnas veržėsi link krepšio ir išpuolį užbaigė per „Trail Blazers“ puolėjo Drew Eubankso aukštai iškeltas rankas.

Po tokio dėjimo atrodė nustebęs pats L. Dončičius ir tetrališkai griebėsi už galvos.

Luka Doncic Threw Down A Dunk So Nasty Even He Couldn’t Believe Ithttps://t.co/lNacfgAT64