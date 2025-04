Įspūdingoje dvikovoje sirgalių palaikyta ir tėvo atlydėtas Eubankas išrašė Bennui pirmą karjeros pralaimėjimą

Tai buvo didžiausias ne sunkiasvorių bokso renginys Didžiojoje Britanijoje nuo Carlo Frocho kovos su George'u Grovesu 2014 metų gegužę.

C. Eubankas paskutiniame raunde privertė C. Benną rimtai suklusti, tačiau kovoje nebuvo nė vieno nokdauno. Visgi kova pateisino sirgalių lūkesčius.

C. Eubankas neatrodė paveiktas bandymų pasiekti 160 svarų svorio ribą, nors penktadienį svėrė 0,05 svaro virš ribos ir dėl to gavo 500 tūkstančių JAV dolerių baudą. Iš tiesų, paskutiniuose dviejuose raunduose jis pasirodė puikiai.

„Žinojau, kad esu tam pajėgus, – sakė C. Eubankas, kuris po kovos dėl atsargumo buvo nuvežtas į ligoninę. – Tai, ką mūsų tėvai padarė prieš daugelį metų, įžiebia tavo viduje dvasią, ir mes ją šiandien parodėme.

Prasibroviau per viską. Mano gyvenime buvo daug įvykių, ir džiaugiuosi, kad šis žmogus (tėvas, – aut. past.) vėl su manimi. Mes išsaugojome šeimos vardą – pirmyn ir aukštyn. Nežinojau, kad Conoras turi tai, ką turi.“

Nors ant kortos nebuvo pagrindinio titulo, C. Eubanko pergalė buvo labai saldi. Jo tėvas 1990 metais nokautavo C. Benno tėvą Nigelį, o jų antroji dvikova 1993 metais dėl vidutinio ir „super“ vidutinio svorio kategorijų titulų baigėsi lygiosiomis. Nors, kaip skelbta, Chrisas Eubankas vyresnysis buvo susvetimėjęs su savo sūnumi, jis lydėjo C. Eubanką jaunesnįjį į ringą ir stebėjo kovą iš pirmos eilės kartu su N. Bennu.

„Nebuvau tikras, ar jis čia bus. Tai suteikė man papildomos motyvacijos. Tai buvo ypatinga. Jam reikėjo būti čia, nes visa tai vyksta dėl to, ką jis padarė“, – sakė C. Eubankas jaunesnysis.

Pergalė išlaiko C. Eubanko viltis ateityje kovoti su Sauliu „Canelo“ Alvarezu, kuris šiuo metu yra WBC, WBA ir WBO pasaulio „super“ vidutinio svorio kategorijos čempionas. Tokia kova galėtų įvykti 2026 metais.

C. Eubankas šioje kovoje pademonstravo stiprų charakterį ir sugebėjo laimėti sunkiomis aplinkybėmis. C. Bennui, po pirmojo pralaimėjimo per profesionalią karjerą ir didžiausios karjeros kovos, greičiausiai teks grįžti į pusvidutinio ar pirmojo vidutinio svorio kategoriją.

C. Bennas dar pakankamai jaunas, kad atkurtų savo karjerą, tačiau šis pralaimėjimas po trejus metus trukusio įtempto pasiruošimo – įskaitant incidentą, kai C. Eubankas spaudos konferencijoje sudaužė jam kiaušinį į veidą – tikrai paveiks. Po kovos C. Bennas užsiminė, kad galbūt liks vidutinio svorio kategorijoje.

„Galbūt neveiklumas buvo veiksnys, nes 14 mėnesių buvau toli nuo ringo. Kova buvo artima, turėsiu ją peržiūrėti, – sakė C. Bennas. – Manau, galbūt per ilgai stovėjau prie virvių. Žinojome, kad Chrisas yra geras kovotojas, o kalbos yra tik kalbos. Manau, kad galiu kovoti 160 svarų kategorijoje.“

Kadangi kova sulaukė didelio dėmesio ir tikimasi solidžių „pay-per-view“ pajamų iš Didžiosios Britanijos žiūrovų, o bendra abiejų kovotojų uždarbio suma siekė apie 18 milijonų svarų, yra nemaža tikimybė, kad sulauksime ir ketvirtos Eubankų ir Bennų šeimų kovos.

28-erių C. Bennas trejus metus nekovojo Didžiojoje Britanijoje dėl draudimo, paskelbto po teigiamo dopingo testo, kuris lėmė numatytos kovos su C. Eubanku atšaukimą likus dviem dienoms iki planuoto susitikimo 2022 metų spalį.

Tačiau sugrįžimas į tėvynę nebuvo šiltas – sirgaliai nušvilpė įeinant jam į ringą, tuo tarpu C. Eubankas, lydimas savo tėvo, buvo palydėtas plojimais.

C. Bennas kovą pradėjo labai agresyviai, o jo greitos rankos nustebino C. Eubanką. C. Bennas pataikė keletą dešinių kablių ir net kairįjį tiesų smūgį antrajame raunde. C. Benno judėjimas taip pat kėlė problemų C. Eubankui kovos pradžioje, tačiau ketvirtajame raunde C. Eubankas pasivijo varžovą, pataikė kombinaciją ir galingą dešinį viršutinį smūgį, kuris privertė atlošti C. Benno galvą atgal.

C. Eubankas penktajame raunde dažniau rasdavo C. Benną, dvigubino smūgius iš kairės ir išmušė keletą dešinių kablių. Abu pataikė stiprių smūgių šeštajame raunde, tačiau C. Eubanko kairysis tiesus smūgis buvo veiksmingesnis. C. Benno dešinieji kablys visą vakarą buvo pavojingi, bet C. Eubanko smūgiai buvo nuoseklesni, o septintajame raunde C. Eubankas atrodė stipriau.

Aštuntajame raunde abu kovotojai stojo į atvirą kovą ir keitėsi smūgiais. Buvo sunku nuspręsti, kuris dominavo, nes abu pataikė stiprių smūgių.

C. Bennas devintojo raundo pradžioje atrodė pilnas jėgų, tačiau vėliau C. Eubankas atsakė stipriais dešiniaisiais smūgiais. Devintajame raunde C. Eubankui buvo prakirsta prie dešiniosios akies ir jis atrodė pavargęs, kai C. Bennas užgriuvo jį smūgiais.

Po silpno dešimtojo raundo C. Eubankas atsitiesė ir vienuoliktajame raunde perėmė iniciatyvą, o paskutiniame raunde abi pusės surengė įnirtingą apsikeitimą smūgiais. Dvyliktajame raunde C. Eubankas atrodė geriau ir vos neparklupdė C. Benno kairiuoju kabliu. Nepaisant to, C. Bennas išsilaikė ant kojų po smarkių paskutinės minutės atakų.

Chris Eubank Jr. et Conor Benn se livrent une guerre ! 🔥#EubankJrvsBennpic.twitter.com/57Fa1LiLPx — La Sueur (@LaSueur_off) April 26, 2025

Chris Eubank with some beautiful head movements! Both men are locked in🔥 #EubankBenn pic.twitter.com/LwVRtTOYQm April 26, 2025

Chris Eubank Jr. looking sharp in round 5 against Conor Benn.

His best round so far 🥊#EubankBenn pic.twitter.com/tnz85FhdrA — Ezee (@EzeemmaCraic) April 26, 2025

Chris Eubank Jr shooting for a double leg on Conor Benn 🤣#EubankBenn pic.twitter.com/A1uz3cKdYI — COMBAT SPORTS TODAY (@CSTodayNews) April 26, 2025