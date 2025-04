20 gramų kainavo 500 tūkst. JAV dolerių – Chrisas Eubankas nepasiekė nustatytos svorio ribos prieš Conorą Benną

C. Eubankas ir C. Bennas šeštadienį kovos pagrindinėje „Fatal Fury“ turnyro kovoje Londone. Penktadienio oficialių svėrimų metu C. Eubankas pirmuoju bandymu 0,2 svaro viršijo numatytą 160 svarų rib, o pakartotinio svėrimo metu buvo užfiksuotas 160,05 svaro svoris, todėl galiausiai reikalavimas buvo viršytas 0,05 svaro (apie 20 gramų). Dėl to, pagal kontrakte numatytą „svorio sąlygą“, C. Eubankui skirta 500 tūkstančių JAV dolerių bauda, o šie pinigai atiteks C. Bennui.

Taip pat C. Eubankui yra numatyta rehidratacijos taisyklė ir šeštadienio rytą, papildomo svėrimo metu, bus draudžiama viršyti 170 svarų ribą.

Sužinojęs šią naujieną, įprastai 147 svarų svoryje kovojantis ir šį kartą 156,4 svaro svėręs C. Bennas savo „Twitter“ paskyroje reagavo labai džiugiai.

„Parodyk man tuos prakeiktus pinigus“, – rašė C. Bennas.

C. Eubankas apie sunkų svorio metimą pasisakė socialiniuose tinkluose.

„Skausmas laikinas... Šlovė amžina“, – prie trijų vaizdo įrašų, kuriuose matyti, kaip jis stipriai prakaituoja bandydamas numesti svorį, rašė C. Eubankas.

„Tai sunku, – kalbėdamas apie svorio metimą sakė C. Eubankas jaunesnysis. – Nemeluosiu. Tai nėra smagu, nėra malonu. Tai sporto dalis – reikia nusivarvinti iki tam tikro svorio. Dar labiau viską apsunkina tai, kad po svėrimo net negaliu gerti tiek, kiek norėčiau. Tai prideda papildomą diskomfortą ir sunkumą.“

C. Eubanko tėvas C. Eubankas vyresnysis griežtai pasisako prieš šią kovą ir šeštadienį nebus savo sūnaus kampe.

„Daugiau nei bet kas kitas mane neramina būtent šis svoris, – leidiniui „Sun Sport“ sakė C. Eubankas vyresnysis. – Nenoriu, kad mano sūnus mažintų svorį iki 160 svarų. Todėl ir kalbėjau apie tai, kad žmonės bando nužudyti mano berniuką versdami jį kristi iki 157 svarų. Būčiau savo sūnaus kampe, jei jis kovotų tinkamame svoryje. Bet dabar tai pažeidžia viską, už ką aš kovojau ir ką gyniau. Esu jo tėvas, o faktas, kad jis pasirinko neklausyti, reiškia, kad man telieka atsitraukti ir stebėti, kaip įvyksta katastrofa – nes tai bus katastrofa. Jis nesupranta, kad tai – boksas, ir čia gali netekti sveikatos. Tai pavojinga.“

Kova tarp C. Eubanko ir C. Benno iki šiol patyrė daugybę kliūčių kelyje į Londoną, ir šiuo metu dvikova vis dar gali būti atšaukta, jei C. Eubankui nepavyks laikytis svorio reikalavimų. 35-erių metų kovotojas į šią kovą atvyksta po dviejų iš eilės iškovotų pergalių nokautais, o C. Bennas yra laimėjęs visas 23 profesionalias kovas.

28-erių C. Bennas žengs į ringą pirmą kartą per 14 mėnesių. Paskutinį kartą 2024 m. vasarį jis teisėjų sprendimu įveikė Peterį Dobsoną.