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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Įspūdingas Keturakienės triumfas pasaulio čempionate – lietuvė pranoko visas varžoves

2026-11-03 22:49 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-03 22:49
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Savaitgalį Ispanijoje vykusiuose pasaulio kultūrizmo ir fitneso čempionatuose sėkmingai pasirodė Lietuvos sportininkai. Santa Susanoje surengtose „IFBB Semi-Pro“ ir IFBB pasaulio mėgėjų pirmenybėse lietuviai iškovojo medalių ir užėmė prizines vietas įvairiose kategorijose.

Simona Keturakienė | Instagram.com nuotr

Savaitgalį Ispanijoje vykusiuose pasaulio kultūrizmo ir fitneso čempionatuose sėkmingai pasirodė Lietuvos sportininkai. Santa Susanoje surengtose „IFBB Semi-Pro“ ir IFBB pasaulio mėgėjų pirmenybėse lietuviai iškovojo medalių ir užėmė prizines vietas įvairiose kategorijose.

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IFBB „Semi-Pro“ pasaulio čempionatas

Ryškiausiai tarp Lietuvos atstovų pasirodė Simona Keturakienė. Ji tapo absoliučia moterų veteranių bikini kategorijos čempione, o „Bikini Open“ varžybose iškovojo antrąją vietą. Sportininkė taip pat iškovojo profesionalės kortą.

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Netoli prizininkų pakylos liko Šarūnas Raižys ir Edita Kvederienė. Abu sportininkai savo kategorijose užėmė ketvirtąsias vietas – Š. Raižys vyrų klasikinio kultūrizmo 40–44 metų grupėje, o E. Kvederienė moterų veteranių kūno fitneso 45–49 metų „Open“ kategorijoje.

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Penktas liko Svajūnas Strakšys. Jis tokį rezultatą pasiekė vyrų kultūrizmo svorio kategorijoje virš 100 kg ir veteranų 40–44 metų grupėje virš 90 kg.

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IFBB pasaulio mėgėjų čempionatas

Mėgėjų pirmenybėse Lietuvos sportininkai iškovojo keturis medalius. Moterų „Fit & Beauty“ kategorijoje sidabro medalį pelnė Otilija Martinkutė, o bronzos – Aistė Kozlovskaja. Dar vieną antrąją vietą Lietuvai užtikrino Tomas Liekis, tapęs jaunimo vyrų klasikinės figūros („Classic Physique“) 15–23 metų „Open“ kategorijos vicečempionu.

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Prizininkų trejetuke taip pat atsidūrė Š. Raižys, užėmęs trečiąją vietą vyrų veteranų „Games Classic Bodybuilding“ 40–44 metų „Open“ kategorijoje.

Ketvirtąją vietą moterų kūno fitneso kategorijoje iki 168 cm užėmė Gabrielė Zubrickaitė. Dovilė Tukačiauskaitė moterų „Fit Model“ varžybose iki 166 cm liko penkta, o Greta Janeckaja moterų bikini kategorijoje iki 166 cm užėmė šeštąją vietą.

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Dvi šeštąsias vietas pelnė ir S. Keturakienė – ji tokį rezultatą pasiekė moterų bikini kategorijoje virš 172 cm bei veteranių bikini 40–44 metų „Open“ grupėje. T. Liekis dar varžėsi jaunimo vyrų kultūrizmo kategorijoje virš 75 kg ir joje liko šeštas.

Čempionate dalyvavo ir daugiau lietuvių, bet jie į finalus nepateko.

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