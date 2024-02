Įspūdingame trileryje San Antonijuje – Williamsono pergalingas metimas ir solidus Valančiūnas

Per visą aikštelę dideliu greičiu praskridęs Z. Williamsonas pelnė dvitaškį per Victoro Wembanyamos rankas, o per likusias 3,8 sekundes Grego Popovičiaus auklėtiniai nieko nebesukūrė 114:113 (24:33, 34:32, 30:23, 26:25).

Įdomu tai, kad V. Wembanyama keliose atakose prieš tai blokavo du Z. Williamsono metimus, tačiau šis nepabūgo ir lemiamoje atakoje baudos aikštelėje atakavo net tris varžovų krepšininkus.

Svarų indėlį į pergalę pridėjo lietuvis Jonas Valančiūnas, kuris surinko 18 taškų (9/12 dvit.), atkovojo 9 kamuolius ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus.

REKLAMA

REKLAMA

Z.Williamsonas per 36 minutes surinko 33 taškus (12/21 dvit., 9/13 baud.) ir 8 atkovotus kamuolius.