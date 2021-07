Įspūdingai plaukiusios kinės gerino pasaulio rekordą

Moterų estafetėje 4x200 m laisvuoju stiliumi kinės Yang Junxuan, Tang Muhan, Zhang Yufei ir Li Bingjie distanciją įveikė per 7 min. 40.33 sek. ir net 1.17 sek. pagerino nuo 2019 m. australėms priklausiusį pasaulio rekordą (7:41.50).

Įdomu tai, kad ankstesnį pasaulio rekordą pagerino ir dar dvi komandos – JAV (7:40.73) bei Australija (7:41.29). Jos sumušė savo žemynų rekordus.

Olimpinius rekordus taip pat pagerino auksą iškovoję australas Izaacas Stubblety-Cookas (200 m krūtine, 2:06.38 min.) ir kinė Zh.Yufei (200 m peteliške, 2:03.86), kuri per vakarą laimėjo net 2 aukso medalius.

Prastai moterų 200 m plaukimo krūtine rungtis baigėsi kanadietei Kelsey Wog. Ji jau po pusfinalio finišo sužinojo, kad buvo diskvalifikuota. Pranešama, kad ji lenktynių metu pažeidė taisykles, kai panaudojo draudžiama techniką kojomis.

