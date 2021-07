Akibrokštas olimpiniame bokso ringe: marokietis bandė pakartoti Mike'o Tysono manevrą

Vyrų sunkaus svorio kategorijos aštuntfinalyje Naujosios Zelandijos boksininkas Davidas Nyika po 3 raundų vienbalsiu teisėjų sprendimu 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27) nugalėjo marokietį Younessą Baallą. Tiesa, ši kova galėjo baigtis ir anksčiau dėl to, ką norėjo iškrėsti afrikietis.

Matyti, kad Y.Baalla po klinčo nusprendė „suleisti“ dantis į varžovo ausį. D.Nyika tai iš karto pajautė ir prašė teisėjos diskvalifikuoti marokietį, bet arbitrė epizodo veikiausiai nematė ir liepė tęsti kovą.

#OlympicGames #Tokyo2020 #Boxing - New Zealand's #DavidNyika bitten but not beaten on Games debut



