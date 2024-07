Įspūdingą tempą demonstravusi Patricija Kondraškaitė pagerino Rūtos Meilutytės rekordą

Vilnietė P. Kondraškaitė šeštadienį dukart per dieną plaukė Lietuvos rekordo tempu. Ryte ji 50 m peteliške įveikė per 27,14 sek. ir pakartojo Rūtai Meilutytei nuo pat 2013 metų priklausiusį šalies moterų rekordą, o vakare plaukė dar greičiau – per 26,72 sek. ir sėkmingai šeštu rezultatu pateko į sekmadienį vyksiantį šios rungties finalą.

Vaikinų 100 metrų laisvu stiliumi rungtyje kaunietis T. Juška finišavo per 49,55 sek., atnaujino sau priklausiusį Lietuvos rekordą iki 17 metų (49,72 sek.) ir septintu numeriu kvalifikavosi į finalą.

Kitas toje pačioje rungtyje dalyvavęs lietuvis Kristupas Trepočka pusfinalyje finišavo per 50,26 sek. ir taip pat pasigerino asmeninį rezultatą, kuris iki šių varžybų buvo 50,46 sek. Bendroje įskaitoje jis užėmė 12 vietą.

REKLAMA

REKLAMA

100 metrų krūtine S. Plytnykaitė distanciją įveikė per 1 min. 8,31 sek. Šiuo rezultatu ji pranoko asmeninį rekordą (1 min. 8,70 sek.) ir antru numeriu pateko į finalą.

REKLAMA

Guoda Stančikaitė šios rungties pusfinalyje nuotolį įveikė per 1 min. 10,07 sek. ir užėmė 13 vietą. Ji taip pat pasigerino karjeros rekordą (1 min. 10,84 sek.).

100 metrų nugara plaukimo rungtyje Mykolas Tuskenis distanciją įveikė per 56,67 sek. ir užėmė 15 vietą, analogiškoje merginų rungtyje Emilija Pociūtė (1 min. 03,82 sek.) buvo 16-a.

Primename, kad Lietuvos plaukikai iš viso šiame čempionate yra iškovoję tris aukso ir du bronzos medalius.

Atrankos plaukimai Lazdynų baseine prasideda 9:30 val., pusfinaliai ir finalai – nuo 18:00 val. Bilietus platina bilietai.lt.