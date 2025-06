Įspūdingą savo perdavimą komentavęs Vinicius Junioras: „Vienas iš geriausių karjeroje“

Brazilas išvedė „Real“ į priekį 40-ąją minutę, o prieš pat pertrauką atliko rezultatyvų perdavimą Valverde, kuris padvigubino persvarą.

45'+3'⚽ GOAL — VALVERDE!



A stunning assist from Vinícius Jr. sets up the second for Real Madrid.

Silky, smooth, and clinical.



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SALRMA pic.twitter.com/XodQ0uItng