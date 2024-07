Ispanijos rinktinės puolėjas prabilo apie grasinimus žaidėjams: mintyse – pasitraukimas

A.Morata atskleidė, kad dar „Euro 2024“ čempionato metu yra sulaukęs grasinimų mirtimi, o ir dabar kritika, peržengianti ribas, tęsiasi toliau.

Futbolininkas išreiškė abejonių dėl savo tolimesnės futbolininko karjeros ir sakė, kad EURO 2024 čempionatas greičiausiai bus jo paskutinis tarptautinis turnyras.

A.Morata ne kartą yra sulaukęs Ispanijos sirgalių švilpimų ir pridūrė, kad „yra laimingesnis, būdamas už Ispanijos ribų“.

„Taip yra todėl, kad kitur žmonės mane gerbia“, – sakė A.Morata. „Ispanijoje niekas nieko negerbia. Nėra taip, kad būčiau nelaimingas, bet tiesa ta, kad Ispanijoje man labai sunku būti laimingam. Galų gale, visada kažkas kažkur išeina. Anądien, kai padariau gestą žurnalistams, tiesiog švilptelėjimą, kuris maniau, kad liks tik tarp mūsų, jis buvo paviešintas ir... kai kurie žmonės tuo pasinaudoja, kad kritikuotų. Net tada, kai sekasi gerai, kai kurie žmonės tikisi, kad aš gausiu geltoną kortelę ir praleisiu rungtynes arba sako tiesiog tai, jog Ispanija žaidžia geriau be manęs“.

