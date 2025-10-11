Ispanijos futbolo rinktinė pratęsė pergalių seriją atrankoje į 2026 m. Pasaulio taurę

Europos čempionai namuose 2:0 nugalėjo Sakartvelo rinktinę.
Priekyje ispanai atsidūrė po kampiniu prasidėjusios situacijos. Nors pirmuoju bandymu kamuolys adresato nepasiekė, prasitęsus atakai graži kombinacija lėmė, jog Yeremy Pino iš arti išvedė Ispanijos rinktinę į priekį.
Netrukus šeimininkai turėjo idealią progą rezultatą padvigubinti. Visgi, Ferrano Torreso bandymas realizuoti vienuolikos metrų bandymą buvo nesėkmingas.
Po pertraukos ispanų persvara dar labiau išryškėjo. Vienos atakos metu jie dviem smūgiais iš eilės sugebėjo sudrebinti oponentų virpstus.
Galiausiai spaudimas virto įvarčiu. Galingu baudos smūgiu Ispanijos persvarą padvigubino Mikelis Oyarzabalis.
Po pergalės Ispanijos rinktinė toliau lieka vienvaldžiais grupės lyderiais. Kitose šios grupės rungtynėse Turkija net 6:1 išvykoje sutriuškino Bulgariją.
