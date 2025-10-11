Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas

Ispanijos futbolo rinktinė pratęsė pergalių seriją atrankoje į 2026 m. Pasaulio taurę

2025-10-11 23:39 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-11 23:39

Atrankoje į 2026 m. Pasaulio taurę pergalių seriją pratęsė Ispanijos rinktinė.

Mikelis Oyarzabalis | Scanpix nuotr.

Atrankoje į 2026 m. Pasaulio taurę pergalių seriją pratęsė Ispanijos rinktinė.

0

Europos čempionai namuose 2:0 nugalėjo Sakartvelo rinktinę.

Priekyje ispanai atsidūrė po kampiniu prasidėjusios situacijos. Nors pirmuoju bandymu kamuolys adresato nepasiekė, prasitęsus atakai graži kombinacija lėmė, jog Yeremy Pino iš arti išvedė Ispanijos rinktinę į priekį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Netrukus šeimininkai turėjo idealią progą rezultatą padvigubinti. Visgi, Ferrano Torreso bandymas realizuoti vienuolikos metrų bandymą buvo nesėkmingas.

Po pertraukos ispanų persvara dar labiau išryškėjo. Vienos atakos metu jie dviem smūgiais iš eilės sugebėjo sudrebinti oponentų virpstus.

Galiausiai spaudimas virto įvarčiu. Galingu baudos smūgiu Ispanijos persvarą padvigubino Mikelis Oyarzabalis.

Po pergalės Ispanijos rinktinė toliau lieka vienvaldžiais grupės lyderiais. Kitose šios grupės rungtynėse Turkija net 6:1 išvykoje sutriuškino Bulgariją.

