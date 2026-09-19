Iškovoti Europos čempionato sidabrą Korobovui nesutrukdė ir skolinta irklentė

Europos čempionato finale V. Korobovas distanciją įveikė per 22,041 sek.. Europos čempionu tapusiam rumunui Matei Barnu lietuvis pralaimėjo 0,126 sek. Bronzą iškovojo ispanas Manuelis Rojas (22,688 sek.).
„Esu labai patenkintas iškovotu sidabro medaliu, ypač žinant kokius sunkumus teko įveikti prieš finalą ne tik varžybų trasoje“, – džiaugėsi Europos vicečempionas.
Lietuvos irkluotojui Europos čempionate teko varžytis ne savo irklente. Jos neleido kartu skraidintis oro linijos ir Europos čempionate irklentę teko nuomotis bei skolintis.
„Prieš atrankos plaukimą bei pusfinalį nepavyko surasti ir išsinuomoti tokio irklentės modelio, kokį aš irkluoju. Dėl to rezultatai nebuvo labai geri. Be to, prasidėjo ir sveikatos problemos. Treniruotėje pasitempiau petį, tai dvi dienas teko ir nuskausminamuosius gerti“, – teigė V. Korobovas.
Sprinto rungties atrankoje, kurioje iš viso startavo 19 dalyvių, lietuvis savo plaukime buvo antras (25,238 sek.), o pusfinalyje – trečias (24,332 sek.).
Prieš lemiamą startą irklentę pakeitęs V. Korobovas finale irklavo net keliomis sekundėmis greičiau.
„Prieš pat Europos čempionato finalą man labai pasisekė, nes radau kolegą, startavusį senjorų varžybose, kuris man sutiko paskolinti finalui tokio modelio irklentę, kokia aš sportuoju. Finale susikaupiau ir pasiekiau geriausią laiką, lyginant su tais, kurie buvo atrankoje ir pusfinalyje“, – sakė V. Korobovas.
Tai jau trečias V. Korobovo iškovotas sidabro medalis svarbiausiose tarptautinėse irklenčių varžybose. Vicečempionu V. Korobovas tapo ir 2024 m. pirmą kartą surengtame Europos irklenčių čempionate. Sidabras buvo iškovotas ir praėjusių metų pasaulio čempionate.
Dar vieno medalio V. Korobovas sieks po dviejų savaičių Italijoje prasidėsiančiame pasaulio čempionate.
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