Korobovas vėl ant Europos čempionato prizininkų pakylos – iškovojo sidabrą

M. Barbu distanciją įveikė per 21.915 sek. ir tapo Europos čempionu. V. Korobovas nuo jo atsiliko vos 0.126 sek. bei finišavo per 22.041 sek. Bronza atiteko ispanui Manueliui Hoyuelai Rojasui (22.688 sek.).
Į finalą Lietuvos sportininkas pateko po trečiosios vietos pusfinalyje, kuriame jo rezultatas buvo 24.332 sek. Atrankoje V. Korobovas su 25.238 sek. rezultatu finišavo antras.
Sidabro medalis V. Korobovui tapo antruoju iš eilės Europos čempionate. Lietuvos irkluotojas tokį patį rezultatą pasiekė ir ankstesnėse Senojo žemyno pirmenybėse.
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