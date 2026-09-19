Dainys ir Skurdelis Europos bokso čempionate liko be pergalių

Edgaras Skurdelis (svorio kategorija iki 60 kg) šešioliktfinalyje 0:5 (27:30, 27:30, 28:29, 27:30, 27:30) nusileido Azerbaidžano kovotojui Mahammadaliui Ali.
Tuo metu Arvydas Dainys (iki 80 kg) šešioliktfinalio etape rezultatu 0:5 (25:30, 24:30, 25:30, 25:30, 25:30) neatsilaikė prieš serbą Rastko Simičių.
Ketvirtadienį Aleksandras Trofimčiukas (iki 70 kg) teisėjų sprendimu 0:5 (27:30, 27:30, 28:29, 27:30, 27:30) pralaimėjo lenkui Damianui Durkaczui. Lietuvio persvarą viename raunde įžvelgė tik Šiaurės Korėjos teisėjas.
Rugsėjo 19 d. (šeštadienis) Iveta Lešinskytė (iki 75 kg) aštuntfinalyje boksuosis su čeke Monika Langerova.
Sėkmingų burtų keliu į aštuntfinalį patekęs Jonas Jazevičius (virš 90 kg) rugsėjo 20 d. (sekmadienis) aštuntfinalyje varžysis prieš kartvelą Nikolozą Begadzę.
Ana Starovoitova (iki 60 kg) rugsėjo 21 d. (pirmadienis) aštuntfinalyje susitiks su čeke Barbora Maxova.
Lietuvos ekipai Europos bokso čempionate Sofijoje vadovauja vyriausiasis nacionalinės rinktinės treneris Bronislavas Šimokaitis. Senojo žemyno pirmenybėse taip pat dirba teisėjas iš Lietuvos – Rytis Vasiliauskas. Itin gausiame Europos bokso čempionate šiemet dalyvauja 406 boksininkai iš 44 valstybių – 243 vyrai ir 163 moterys.
Lietuvos bokso rinktinė į Bulgariją atvyko dar kiek anksčiau iki Europos čempionato – rugsėjo 1-15 dienomis lietuviai dalyvavo tame pačiame Sofijos mieste vykusioje mokomojoje treniruočių stovykloje.
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