Iškalbinga statistika: Rusijoje CS:GO žaidžia dešimtadalis gyventojų

Daugiau nei iš 7 milijonų žaidėjų surinkti duomenys parodė, jog daugiausiai CS:GO fanų turi Rusija, kurioje šį žaidimą žaidžia 11,65 proc. populiacijos.

Antroje vietoje puikuojasi Jungtinės Amerikos Valstijos, kuriose CS:GO žaidžia taip pat stebėtinai daug žmonių — 10,6 proc. populiacijos.

Nors CS:GO yra populiarus visame pasaulyje, į dešimtuką stebėtinai pateko ir Japonija, kurioje pirmojo asmens šaudyklę žaidžia 2,35 proc. gyventojų.

Lietuvoje „Counter-Strike: Global Offensive“ taip pat yra viena pagrindinių esporto disciplinų, tačiau, „Leetify“ duomenimis, čia jį žaidžia ne daugiau nei 2 proc. gyventojų.

Have you ever wondered which country holds the largest share of the CSGO player base? We have so we decided to find out!#csgo #leetify pic.twitter.com/dtNiPlPhrd