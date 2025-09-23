Kalendorius
Rugsėjo 24 d., trečiadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Isako pirmasis įvartis padėjo „Liverpool“ žengti į kitą etapą Anglijos lygos taurėje

2025-09-23 23:50 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-23 23:50

Anglijos lygos taurėje į kitą etapą žengė „Liverpool“.

Alexanderis Isakas | Scanpix nuotr.

Anglijos lygos taurėje į kitą etapą žengė „Liverpool“.

REKLAMA
0

Savo kelionę lygos taurėje „Liverpool“ pradėjo prieš antrajame Anglijos divizione rungtyniaujančią „Southampton“. Šioje akistatoje Arne Sloto auklėtiniams nebuvo lengva, tačiau jie iškovojo pergalę 2:1.

„Southampton“ komandai tiesiog tragiškai susiklostė pirmojo kėlinio pabaiga. Jie iš pradžių pataikė į vartų konstrukciją, netrukus neišnaudojo dar vienos progos, o vos po minutės jau traukė kamuolį iš savo vartų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Grubiai suklydęs vartininkas leido Federicui Chiesai perimti kamuolį, o šis iškart jį perdavė Alexanderiui Isakui. Švedas atliko kokybišką smūgį, kuris tapo pirmuoju jo įvarčiu „Liverpool“ gretose.

REKLAMA
REKLAMA

Net ir įsiveržus į priekį „Liverpool“ komandai antrajame kėlinyje nebuvo lengva. Varžovai iš žemesnio diviziono turėjo savo progų, kol galiausiai po kampinio rezultatas tapo lygiu. Shea Charlesas gavo kamuolį netoli vartų ir iš ten neturėjo problemų pasiųsti jį į vartų tinklą.

REKLAMA

Visgi, ilgai lygybė rungtynėse neišsilaikė. Hugo Ekitike po 9 minučių sugrąžino persvarą „Liverpool“ klubui. Puolėjas išnaudojo dar vieną puikų F. Chiesos perdavimą, kai jam beliko kamuolį pasiųsti į tuščius vartus.

Įdomu, jog švęsdamas įvartį prancūzas nusivilko marškinėlius ir gavo geltoną kortelę. Kadangi tokią nuobaudą jis jau buvo gavęs ir anksčiau, šis epizodas jam atnešė ir raudoną kortelę bei pašalinimą iš aikštės.

Net ir likę be savo puolėjo „Liverpool“ išlaikė pranašumą ir pateko į kitą etapą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų