Isako pirmasis įvartis padėjo „Liverpool“ žengti į kitą etapą Anglijos lygos taurėje

Savo kelionę lygos taurėje „Liverpool“ pradėjo prieš antrajame Anglijos divizione rungtyniaujančią „Southampton“. Šioje akistatoje Arne Sloto auklėtiniams nebuvo lengva, tačiau jie iškovojo pergalę 2:1.
„Southampton“ komandai tiesiog tragiškai susiklostė pirmojo kėlinio pabaiga. Jie iš pradžių pataikė į vartų konstrukciją, netrukus neišnaudojo dar vienos progos, o vos po minutės jau traukė kamuolį iš savo vartų.
Grubiai suklydęs vartininkas leido Federicui Chiesai perimti kamuolį, o šis iškart jį perdavė Alexanderiui Isakui. Švedas atliko kokybišką smūgį, kuris tapo pirmuoju jo įvarčiu „Liverpool“ gretose.
Net ir įsiveržus į priekį „Liverpool“ komandai antrajame kėlinyje nebuvo lengva. Varžovai iš žemesnio diviziono turėjo savo progų, kol galiausiai po kampinio rezultatas tapo lygiu. Shea Charlesas gavo kamuolį netoli vartų ir iš ten neturėjo problemų pasiųsti jį į vartų tinklą.
Visgi, ilgai lygybė rungtynėse neišsilaikė. Hugo Ekitike po 9 minučių sugrąžino persvarą „Liverpool“ klubui. Puolėjas išnaudojo dar vieną puikų F. Chiesos perdavimą, kai jam beliko kamuolį pasiųsti į tuščius vartus.
Įdomu, jog švęsdamas įvartį prancūzas nusivilko marškinėlius ir gavo geltoną kortelę. Kadangi tokią nuobaudą jis jau buvo gavęs ir anksčiau, šis epizodas jam atnešė ir raudoną kortelę bei pašalinimą iš aikštės.
Net ir likę be savo puolėjo „Liverpool“ išlaikė pranašumą ir pateko į kitą etapą.
