TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Italija „Serie A“

„Milan“ be vargo sutriuškino „Lecce“ ir žengė į kitą Italijos taurės etapą

2025-09-23 23:57 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-23 23:57

Italijos taurėje į kitą etapą žengė „Milan“ klubas.

Christopheris Nkunku | Scanpix nuotr.

Italijos taurėje į kitą etapą žengė „Milan“ klubas.

0

Dvikovoje tarp dviejų „Serie A“ klubų „Milan“ 3:0 nepaliko vilčių „Lecce“ komandai.

Svečiai patys apsunkino savo rungtynes, kai jau 18-ąją minutę liko mažumoje. Iš aikštės buvo išvarytas centro gynėjas Jamilas Siebertas.

Vos po poros minučių krito ir pirmasis „Milan“ įvartis, kurį pelnė Santiago Gimenezas. Po pertraukos tikslūs buvo ir Christopheris Nkunku bei vos po trijų minučių nuo žengimo į aikštę pasižymėjęs Christianas Pulisicius.

Kitame taurės etape „Milan“ lauks rungtynės su Romos „Lazio“.

