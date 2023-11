Isaiah Tayloras sureagavo į „Žalgirio“ sirgalių žinutes: „Aš jus girdžiu“

„Žalgirio“ sirgaliai, aš jus visus girdžiu. Vis dar jus myliu. Tiesiog palieku tai čia“, – „X“ socialiniame tinkle rašė jis.

„Žalgirio“ komanda šiuo metu ieško vieno arba dviejų krepšininkų į gynėjo poziciją, tad sirgalių žinutės galėjo būti kvietimas grįžti į Kauną.

I.Tayloras dabar žaidžia Kinijoje, kur gina Šansi „Brave Dragons“ komandos garbę.

Kinijos lygoje per penkis sužaistus mačus jis renka 15,6 taško, atkovoja 3,4 kamuolio ir atlieka po 5 rezultatyvaus perdavimo.

Zalgiris fans I hear y’all. Still got luv my way 💚🤍. I’ll leave it there.