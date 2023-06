Iš tėvo klubo atgal į Angliją: Beckhamo sūnus pasirašė kontraktą su „Premier“ lygos klubu

„Brentford“, kurio vyresnioji komanda žaidžia aukščiausiame Anglijos futbolo divizione, sakė, kad klubas turi galimybę pratęsti sutartį dar vieneriems metams.

Praėjusį sezoną 20-metis žaidė B komandoje, kai buvo paskolintas iš Majamio „Inter“ (Majamio aukščiausiosios lygos futbolo klubas, kurio bendrasavininkas yra jo tėvas). Čia jis sužaidė 15 kartų bei kartą įmušė įvartį.

Kalbėdamas su klubu, R. Bekhemas apie naująją sutartį sakė, kad tai yra „geriausias jausmas“.

„Labai jaudinuosi, esu pasiruošęs pradėti ir turėti gerą kitą sezoną.

Tai buvo tokia gera patirtis ir [man] patiko kiekviena jos sekundė", – sakė jis apie savo skolinimo laiką klube.

