Iš Hulkenbergo atimta antra starto pozicija: štai kas nutko

Antra vieta iš pradžių džiaugėsi daug ką nustebinęs vokietis Nico Hulkenbergas su „Haas“ (1:27.102). Visgi, po kvalifikacijos teisėjai nustatė, kad N.Hulkenbergas parodžius raudonas vėliavas važiavo per greitai. Už tai jam buvo skirta 3 starto pozicijų bauda. Tai reiškia, kad lenktynes N.Hulkenbergas pradės 5-as.

Teigiama, kad vokiečiui grėsė 10 starto pozicijų bauda, bet ji buvo sušvelninta dėl tam tikrų lengvinančių aplinkybių. N.Hulkenbergas aiškino, kad gavo prieštaringus signalus ir vienu metu galvojo, kad važiuoja per lėtai, o kai suprato, jog yra per greitas, tuomet kažką pakeisti jau buvo per vėlu.

Dar 3 sportininkai buvo nubausti už tai, kad kvalifikacijoje trukdė varžovams. Carlosas Sainzas („Ferrari“) maišėsi Pierre‘o Gasly („Alpine“) kelyje, Lance‘as Strollas („Aston Martin“) trukdė Estebanui Oconui („Alpine“), o Yuki Tsunoda („AlphaTauri“) sutrukdė N.Hulkenbergui. C.Sainzas, L.Strollas ir Y.Tsunoda gavo 3 starto pozicijų baudas.

Po teisėjų sprendimu į antrą vietą pakilo ispanas Fernando Alonso („Aston Martin“), į trečią – britas Lewisas Hamiltonas („Mercedes“), į ketvirtą – britas George‘as Russellas („Mercedes“). C.Sainzas iš 8-os vietos krito į 11-ą, L.Strollas – iš 13-os į 16-ą, o Y.Tsunoda – iš 16-os į 19-ą.

Monakietis Charlesas Lecercas („Ferrari“) po komandos draugo baudos pakilo į 10-ą vietą. Jis neslėpė nusivylimo komandos sprendimu kvalifikacijoje. Antroje jos dalyje Ch.Leclercas ragino važiuoti greitąjį ratą sausai trasai skirtomis padangomis, bet komanda jam liepė prieš tai apsukti greitąjį ratą su tarpinėms oro sąlygoms skirtomis padangomis. Kiti pilotai tuo metu demonstravo puikius rezultatus su sausai trasai skirtomis padangomis. Galiausiai jas gavo ir Ch.Leclercas, bet tuo metu sąlygos trasoje ėmė prastėti. Vėl pradėjus lyti, monakietis dar kartą pasuko į boksus ir gavo tarpinėms oro sąlygoms skirtas padangas, bet nespėjo pakilti aukštyn.

„Tas sprendimas tikrai apsunkino situaciją. Deja, jau ne pirmą kartą mes svarbiais momentais priimame netinkamus sprendimus. Reikės apie tai pasikalbėti su komanda, kad ateityje tai nebesikartotų“, - pasakojo Ch.Leclercas.

Po 7 lenktynių čempionate užtikrintai pirmauja 170 taškų turintis M.Verstappenas. Už jo rikiuojasi S.Perezas (117) bei F.Alonso (99). Konstruktorių įskaitos lyderių trejetą sudaro „Red Bull“ (287), „Mercedes“ (152) bei „Aston Martin“ (134).

Kanados GP lenktynės prasidės sekmadienį 21 val. Lietuvos laiku.