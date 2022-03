Iš Čempionų lygos pasitraukusio „Prometey“ vadovas: „Pirmiausiai reikia laimėti karą“

Klubas nusprendė trauktis dėl Rusijos karo Ukrainoje.

„Prometey“ komanda anksčiau sužaidė vienas rungtynes Čekijoje, bet nusprendė toliau nežaisti, esant tokiai padėčiai gimtojoje šalyje.

„Visi pinigai ir resursai turėtų keliauti kariuomenei. Pirmiausia reikia laimėti karą, o tada jau kiti dalykai“, – sakė klubo prezidentas Volodymyras Dubinskis.

BREAKING: Ukrainian champs, Prometey, is withdrawing from BCL



It was announced by club's president Volodymyr Dubinskyi



All teams (2 basketball + youth + women's volleyball) are disbanded at the moment



"All money & resources should go to army. Win first. Then everything" (c)