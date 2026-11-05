Ir toliau be taškų: „Kauno Žalgiris“ Konferencijų lygoje patyrė triuškinamą nesėkmę prieš „Lugano“

Yanis Cimignani rungtynių pradžioje tiksliai nukreipė kamuolį į varžovų vartų tinklą ir išvedė „Lugano“ į priekį 1:0.
Pirmasis prie atšokusio kamuolio atsidūręs Ezgjanas Alioski nuostabiu smūgiu nuginklavo vartininką ir padvigubino pranašumą 2:0.
Danielis Dos Santosas pasiteisęs kamuolį fantastišku smūgiu nukreipė kamuolį į vartus ir rezultatas tapo triuškinamas 3:0.
Kauniečiai kitas rungtynes Konferencijų lygoje žais lapkričio 26-ąją dieną, kai namuose susitiks su „Riga“ futbolininkais.
Pridedamos 2 papildomos žaidimo minutės.
Tikslaus perdavimo sulaukęs Beckhamas Davidas Castro Espinosa atliko smūgį, tačiau kamuolys skriejo gerokai virš vartų.
Kevinas Behrensas atliko smūgį pirmuoju lietumu, tačiau pastarasis tikslo nepasiekė.
Lirimas Kastrati II atliko perdavimą į baudos aikštelę, tačiau sukurti pavojaus prie varžovų vartų nepavyko.
Yukiyoshi Karashima atliko smūgį iš tolimos distancijos, tačiau kamuolys skriejo šalia vartų.
E. Alioski baudos smūgio metu pasiuntė kamuolį vartų link, tačiau kauniečiai gynėsi sėkmingai.
Prasideda antrasis rungtynių kėlinys.
„Kauno Žalgiris“ po pirmojo kėlinio atsilieka rezultatu 0:3.
„Lugano“ per pirmąsias keturiasdešimt penkias žaidimo minutes atliko 9 smūgius, kai tuo tarpu „Kauno Žalgirio“ futbolininkai – vos 1.
Pridedama 1 papildoma žaidimo minutė.
Bekhruzas Karimovas atliko perdavimą į baudos aikštelę, tačiau šį kartą kauniečiai gynėsi sėkmingai.
ĮVARTIS
Danielis Dos Santosas pasiteisęs kamuolį fantastišku smūgiu nukreipė kamuolį į vartus ir rezultatas tapo triuškinamas 3:0.
ĮVARTIS
Pirmasis prie atšokusio kamuolio atsidūręs Ezgjanas Alioski nuostabiu smūgiu pirmuoju lietimu nuginklavo vartininką ir padvigubino pranašumą 2:0.
Joris Moutachy nepavyko išlaikyti kamuolio ir „Kauno Žalgirio“ rengta ataka nutrūko.
ĮVARTIS
Yanis Cimignani tiksliai nukreipė kamuolį į varžovų vartų tinklą ir išvedė „Lugano“ į priekį 1:0.
Puikia proga pasižymėti nepasinaudojo Nosa Iyobosa Edokpoloras, kurio smūgiuotas kamuolys skriejo virš varžovų vartų.
Albianui Ajeti nepavyko uždaryti baudos aikštelėje iš komandos draugo sulaukto perdavimo.
Rungtynės prasideda!
„Lugano“ startinis vienuoliktukas šio vakaro rungtynėms:
„Kauno Žalgirio“ komandos startinė sudėtis:
Įdomūs faktai:
• „Kauno Žalgiris“ savo istorinį startą Konferencijų lygoje pradėjo skaudžiai pralaimėjimais prieš „Brighton“ ir „Brann“. Tuo tarpu „Lugano“ susitvarkė su „Crvena Zvezda“ ir sutriuškino „Getafe“.
• 1908 m. liepos 28 d. įkurtas „Lugano“ klubas savo istoriją skaičiuoja jau 118 metų. Netoli sienos su Italija įsikūręs klubas didžiausias pergales šalies čempionate iškovojo dar praėjusio amžiaus pirmoje pusėje. „Lugano“ futbolininkai tris kartus tapo Šveicarijos čempionais – 1938, 1941 ir 1949 m., o šalies taurės turnyre triumfavo keturis sykius – 1931, 1968, 1993 ir 2022 m.
• Įspūdingą sportinę formą „Lugano“ futbolininkai demonstruoja ir vietiniame Šveicarijos čempionate, kuriame po 12 turų dar nėra patyrę nė vieno pralaimėjimo. Per pirmąsias 12 rungtynių būsimi žalgiriečių varžovai iškovojo net 11 pergalių, kartą sužaidė lygiosiomis ir su 34 taškais užtikrintai pirmauja turnyro lentelėje. Per šią atkarpą „Lugano“ futbolininkai varžovams įmušė net 36 įvarčius, o į savo vartus praleido vos 10. Nuo antrąją vietą užimančios ekipos būsimi žalgiriečių varžovai jau dabar yra atitrūkę devyniais taškais.
• Kauno rajono „Hegelmann“ futbolininkus nugalėjęs „Kauno Žalgiris“ užsitikrino TOPLYGOS čempionų titulą ir antrą kartą iš eilės tapo stipriausia Lietuvos futbolo komanda.
• „Lugano“ komandos sudėtyje netrūksta ir tarptautinės patirties sukaupusių futbolininkų. Vienas ryškiausių komandos vardų – 35-erių šveicaras Renato Steffenas, per savo karjerą rungtyniavęs Vokietijos „Wolfsburg“ klube ir atstovavęs Šveicarijos nacionalinei rinktinei. Puolimo grandyje išsiskiria 35-erių vokietis Kevinas Behrensas, anksčiau rungtyniavęs Berlyno „Union“ ir „Wolfsburg“ komandose. Šio sezono UEFA Konferencijų lygoje puolėjas jau yra pelnęs septynis įvarčius per aštuonerias rungtynes, įskaitant atrankos etapą. Komandoje taip pat rungtyniauja buvęs Šveicarijos rinktinės puolėjas Albianas Ajeti, saugas Anto Grgičius ir vienas perspektyviausių ekipos jaunųjų futbolininkų – 18-metis hondūrietis Dereckas Moncada.
Komentarai:
„Žaisime prieš šiuo metu stipriausią Šveicarijos komandą „Lugano“. Jie vis dar nepralaimėjo rungtynių vietiniame čempionate, yra iškovoję 11 pergalių ir užfiksavę 1 lygiąsias. Tai yra labai gera, greita komanda, žaidžianti su trimis gynėjais. Visgi jie turi silpnybių kaip ir visos kitos komandos Europoje. Ketvirtadienį žaisime su geriausia sudėtimi, jog pasiimtume kažką iš šių rungtynių.“
Željko Sopičius, „Kauno Žalgirio“ komandos vyriausiasis treneris
Komandų formos:
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„Kauno Žalgiris“ patyrė pralaimėjimą rezultatu 0:3.