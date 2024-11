Intriguojančią lietuvių akistatą ATP „Challenger“ turnyre laimėjo Vilius Gaubas

Pirmojo rato akistata truko 1 val. 46 minutes, o dar vaikystėje abu lietuviai aktyviai konkuruodavo tarpusavyje, tačiau vyrų tenise iki šiol nebuvo žaidę vienas prieš kitą.

Seto pradžioje abu tenisininkai apsikeitė laimėtais padavimais – V.Gaubas pirmą geimą užbaigė taikliais smūgiais ir išsiveržė į priekį, tačiau E.Butvilas atsakė be klaidų žaisdamas savo padavimų seriją.

Pirmieji geimai klostėsi gana sklandžiai, tačiau jau trečiajame geime kova virė ilgiau. V.Gaubui pavyko apsiginti nuo E.Butvilo spaudimo ir išsiveržti į priekį 3:2. Tolesniame sete abu žaidėjai demonstravo tvirtus padavimus ir kovojo iki paskutinio taško.

Maia Ch R1: VILIUS GAUBAS TRIUMPHANT IN THE LITHUANIAN DERBY!! 🔥🇱🇹 D. Edas Butvilas 7-5, 6-4.



Edas was a break up in the 2nd set, but Vilius dug deeper to turn it around, but rip scoreboard pressure 🫠 thin margin out there-



🎥 @ATPChallenger pic.twitter.com/nXmY5hOnmg