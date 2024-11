Burtų išdaiga: turnyre Portugalijoje akis į akį stos du lietuviai

V. Gaubas vėlai atsirado šio turnyro dalyvių sąraše, tad turėjo žaisti kvalifikaciją. Lietuvis nukeliavo iki lemiamo – antrojo – rato, kuriame pirmadienį per per 3 valandas 4:6, 7:6 (8:6), 3:6 pralaimėjo prieš 35-erių slovaką Andrejų Martiną (ATP-509), 2020 m. ATP vienetų reitinge pakilusiam iki 93-ios pozicijos.

Tiesa, iš karto po V. Gaubo pralaimėjimo buvo aišku, kad jis dar turi šansą pratęsti turnyrą. Pagrindiniame etape žaisti atsisakė 2 tenisininkai, tarp kurių buvo ir turnyro favoritu vadintas italas Fabio Fognini (ATP-90). Vieną iš laisvų vietų lietuvis ir užėmė.

Maia update:

IN: Matusevich (LL, will play against Rocha), Gaubas (LL, will play against Butvilas)