„Inter“ puolėjas nepamiršo įkasti Zlatanui: „Dievas karūnavo naująjį karalių“

Pats „Inter“ klubas šio titulo laukė net 11 metų. Klubo fanai netrukus „užtvindė“ miesto gatves ir itin audringai atšventė išsiilgtą čempionų titulą. Tuo tarpu vienas komandos lyderių Romelu Lukaku nepraleido progos įgelti Zlatanui Ibrahimovičiui.

„Tikrasis Dievas karūnavo naująjį karalių. Dabar nusilenk“, – rašė R.Lukaku.

Z.Ibrahimovičiaus ir R.Lukaku apsižodžiavimas prasidėjo dar 2020 m. R.Lukaku „instagram“ tinkle parašė, kad „miestas turi naują karalių“.

The real god ✝️

has crowned the king!

Now bow down



Il nostro dio ✝️ ha incoronato i Re!

Ora inchinatevi!



King of Milano 😉👑 pic.twitter.com/n0gAiYWFTp