Infantino perrinktas FIFA prezidentu dar vienai kadencijai

52 metų šveicarų teisininkas, kuris 2016-aisiais šiame poste pakeitė nemalonėn patekusį Seppą Blatter, trečiai kadencijai buvo perrinktas vieningu pritarimu, kaip ir prieš ketverius metus.

Kaip ir 2019-aisiais, F. Infantino šiemet buvo vienintelis kandidatas į FIFA prezidento postą.

„Būti FIFA prezidentu yra didelė garbė ir atsakomybė. Prižadu toliau dirbti FIFA ir futbolo labui“, – teigė G. Infantino.

Gianni Infantino has been elected FIFA President for the 2023-2027 term of office by acclamation.#FIFACongress pic.twitter.com/akzQV0IMNO