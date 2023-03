Čempionų lygoje – be netikėtumų: bilietus į ketvirtfinalį iškovojo „Real“ ir „Napoli“

Titulą ginantys Madrido „Real“ futbolininkai namuose dar sykį 1:0 laimėjo prieš „Liverpool“ ekipą.

Priminsime, kad pirmoji komandų akistata Anglijoje prieš tris savaites baigėsi irgi Madrido klubo pergale 5:2.

Šeimininkai šio vakaro mačą pradėjo geriau ir ilgiau kontroliavo kamuolį. Netrukus jie susikūrė ir gerų šansų pasižymėti, o geriausią turėjo Vinicius Jr., bet jo smūgį iš artimos distancijos fantastiškai atrėmė Allisonas.

Kiek vėliau prabudo ir „Liverpool“, kurie surengė kelias geras atakas, sykį padirbėti turėjo ir Madrido ekipos vartininkas.

Po pertraukos Federico Valverde turėjo gerą šansą išvesti šeimininkus į priekį, bet ir vėl patikimai sužaidė svečių vartininkas Allisonas.

Galiausiai daug atakavęs „Real“ įrodė savo pranašumą prieš varžovus, kai 78-ąją minutę Karimas Benzema pelnė įvartį ir taip atnešė komandai pergalę 1:0 ir antrajame mače.

Kitose vakaro rungtynėse Italijoje vietos „Napoli“ gana lengvai 3:0 dar sykį laimėjo prieš Frankfurto „Eintracht“.

Pirmąjį susitikimą italai svečiuose buvo laimėję 2:0.

Šeimininkai gana užtikrintai laikė žaidimo gijas savo rankose.

Jau iškart geras progas turėjo lyderiai Khvicha Kvaratskhelia ar Victoras Osimhenas, bet svečius vis gelbėdavo puikus vartininko Kevino Trappo žaidimas.

Galiausiai dar iki pertraukos „Napoli“ pasiekė savo, kai jau per teisėjo pridėtą kėlinio laiką V. Osimhenas iššoko aukščiau už visus ir smūgiu galva išvedė komandą į priekį.

Iškart po pertraukos rezultatas jau padvigubėjo, kai tas pats V. Osimhenas po gero komandos draugo perdavimo 53-ąją minutę pelnė antrąjį „Napoli“ įvartį.

O po dešimties minučų krito ir trečiasis įvartis į svečių vartus, kai 11 m baudinį realizavo Neapolio ekipos saugas Piotras Zelinskis.

Beje, dar prieš mačą Neapolyje miesto centre kilo neramumai. Italijos valdžia saugumo sumetimais dar prieš rungtynes skelbė, kad atsisako parduoti bilietus į stadioną „Eintracht“ sirgaliams.

Šie tai žinojo, bet vis vien daugmaž 500 sirgalių atvyko į miestą ir kėlė neramumus, neišvengta susirėmimo su policija, buvo deginami automobiliai.

Miesto centras priminė mūšio lauką.

Shocking scenes in Napoli. For all the beauty of German fan culture, this is absolutely shameful from Eintracht Frankfurt fans. No motive can justify it.pic.twitter.com/PpMtpZeYD1