Incidentas trasoje leido Lando Norrisui laimėti kvalifikaciją Ostino trasoje

„McLaren“ lyderis trečioje kvalifikacijos dalyje ratą įveikė per 1 min. 32.330 sek. ir vos 0.031 sek. aplenkė olandą Maxą Verstappeną („Red Bull“). Čempionato lyderis paskutinio bandymo metu įspūdingai pradėjo ratą ir beveik 0.2 sek. po pirmo sektoriaus lenkė L.Norrisą.

Visgi, tada britas George‘as Russellas („Mercedes“) išlėkė iš trasos ir sudaužė bolidą. M.Verstappenas netrukus pasiekė tą sektorių, kuriame buvo rodomos geltonos vėliavos ir privalėjo pristabdyti. Dėl G.Russello avarijos jau niekas nebegalėjo pagerinti savo rezultato, nors veikiausiai būtų tą padaręs.

Anot G.Russello, bolido atnaujinimų komanda daugiau neturi, tad jam lenktynėse teks grįžti prie senųjų bolido specifikacijų.

#USGP 🇺🇸 | George Russell says they don’t have enough spares to have the car fully back on the upgraded parts.



“Lewis has already kindly offered me his [upgraded parts] but we are not gonna do that.” pic.twitter.com/ayvWyYKihf