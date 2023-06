Incidentas: į aikštę įsiveržęs sirgalius pakėlė Ronaldo nuo žemės

Rungtynių metu užfiksuotas incidentas, kurio metu į aikštę įsiveržė sirgalius ir bėgo tiesiai prie Portugalijos rinktinės žvaigždės Cristiano Ronaldo.

Rankose laikydamas Portugalijos vėliavą, sirgalius apkabino C.Ronaldo ir sulaukė stadione buvusių žmonių ovacijų. Vėliau jis priklaupė prie C.Ronaldo, vėl atsistojo ir iškėlė futbolininką į viršų. Sirgalius dar pademonstravo C.Ronaldo mėgstamą įvarčio šventimo gestą, o tada pasileido bėgti, kadangi prie jo suskubo apsauga.

