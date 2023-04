Olandijos taurės mūšyje – beveik pusvalandį sustabdytos rungtynės ir sirgalių sužalotas „Ajax“ žaidėjas

Įtampa visų rungtynių metu tvyrojo ne tik aikštelėje, tačiau ir tribūnose, o sykį susitikimą net teko stabdyti 28 minutėms. Kuomet „Ajax“ jau pirmavo 2:1, Kai Klasseno galva pradėjo stipriai kraujuoti po to, kai kažkas iš sirgalių į žaidėją metė žiebtuvėlį.

„Ajax„ žaidėjai išėjo iš aikštės, o paskui juos sekė ir „Feyenoord“. Pastarosios komandos trenerio asistentas Johnas de Wolfas vėliau, prieš rungtynes pratęsiant, bandė paauklėti šeimininkų sirgalius ir per garsiakalbį paprašė „Feyenoord“ sirgalių „vadovautis sveiku protu“.

K.Klassenas rungtynių tęsti negalėjo ir netrukus parodė, kad jam svaigsta galva bei buvo pakeistas.

🇳🇱😳 Feyenoord fans threw objects at Ajax midfielder Davy Klaassen, the game was stopped again for a 2nd time. pic.twitter.com/ktcyoV9lA0

Negana rungtynių stabdymo, šis susitikimas dar ir prasidėjo vėliau, nes pačioje rungtynių pradžioje „Feyenoord“ sirgaliai uždegė daugybę fejerverkų ir dėl juodų dūmų kurį laiką buvo sunku rungtyniauti.

Feyenoord vs. Ajax was temporarily suspended due to smoke.



Checks out 😶‍🌫️ pic.twitter.com/bbR5WfuxvZ — B/R Football (@brfootball) April 5, 2023

🇳🇱🤯 The Feyenoord-Ajax game was temporarily suspended due to smoke! pic.twitter.com/aATtjEniMD — EuroFoot (@eurofootcom) April 5, 2023

Finale „Ajax“ balandžio 30-ą dieną susikaus su Eindhoveno PSV.