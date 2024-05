Imolos „Formulės 1“ kvalifikacijoje – nenustebinusi „pole“ pozicija ir veterano fiasko

„Red Bull“ lyderis penktadienį buvo labai nepatenkintas bolido greičiu, bet šeštadienį visos problemos buvo išspręstos ir olandas geriausiu bandymu ratą įveikė per 1 min. 14.746 sek.

M. Verstappenas trečioje kvalifikacijos dalyje atlaikė „McLaren“ iššūkį – antras buvo australas Oscaras Piastri (1:14.820), o trečias – britas Lando Norrisas (1:14.837). M. Verstappenas iškovojo 8-ą „pole“ poziciją iš eilės ir taip pakartojo legendinio Ayrtono Sennos rekordą.

EIGHT IN A ROW! 🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇 Max Verstappen equals Ayrton Senna’s all-time consecutive poles record #F1 #ImolaGP pic.twitter.com/TFZxmM6i2o

Vietinių fanų numylėtiniai „Ferrari“ pilotai liko už trejetuko ribų. Monakietis Charlesas Leclercas tenkinosi ketvirta vieta (1:14.970), o ispanas Carlosas Sainzas jaunesnysis buvo penktas (1:15.233).

Fiasko patyrė meksikietis Sergio Perezas – antrasis „Red Bull“ pilotas net nepateko į trečiąją kvalifikacijos dalį ir buvo 11-as (1:15.706). Neturėjo kuo džiaugtis ir ispanas Fernando Alonso („Aston Martin“, 1:16.917). Veteranas taip pat klydo bei užėmė vos 19-ą poziciją.

QUALIFYING CLASSIFICATION



Piastri and Norris were a whisker away from P1 👀#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/ZfIiBhuo2Y