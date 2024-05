Lando Norrisas Majamyje pranoko čempioną ir pasiekė ilgai lauktą pirmąją pergalę

Saugos automobilio faze pasinaudojęs „McLaren“ pilotas aplenkė lyderiaujantį olandą Maxą Verstappeną („Red Bull“), kuris tenkinosi antra vieta. L. Norrisas šios pergalės laukė net 110 lenktynių.

Lenktynių pradžioje viskas klostėsi pagal M. Verstappeno planą. Jis startavo iš „pole“ pozicijos ir ramiai pirmavo iki sustojimo boksuose.

Kai jau atrodė, kad olandas susigrąžins pirmą vietą, jo planus sujaukė Logano Sargeanto ir Kevino Magnusseno avarija. Tada pasirodė saugos automobilis, o tuo metu iš lyderių dar nebuvo stojęs L. Norrisas. „McLaren“ pilotas atliko „pigų“ sustojimą ir į trasą grįžo pirmas.

M. Verstappenas turėjo daugiau nei 20 ratų, kad aplenktų L. Norrisą, bet su senesnėmis kietomis padangomis to padaryti nepajėgė. Olandas neparuošė nė vienos atakos, o L. Norrisas atitrūko ir finiše susikrovė daugiau nei 7 sek. persvarą.

M. Verstappenas šiose lenktynėse dar kliudė ir kuoliuką, kurį vėliau paliko trasoje ir „iššaukė“ virtualaus saugos automobilio fazę.

Trečią vietą iškovojo monakietis Charlesas Leclercas („Ferrari“), ketvirtas liko ispanas Carlosas Sainzas jaunesnysis („Ferrari“). Meksikietis Sergio Perezas („Red Bull“) atlaikė brito Lewiso Hamiltono („Mercedes“) atakas ir finišavo 5-as.

S. Perezas startavo labai agresyviai, per vėlai stabdė prieš posūkį, vos nesukėlė avarijos, prarado poziciją ir nuo tada važiavo gana blankiai.

Į aukštą vietą ilgai pretendavo australas Oscaras Piastri. „McLaren“ pilotas po puikaus starto važiavo net 2-as. Visgi, vėlyvą sustojimą jis atliko šiek tiek prieš įvykstant avarijai tarp L. Sargeanto ir K. Magnusseno, todėl saugos automobilio fazės metu tebuvo 4-as. Vėliau O. Piastri atkakliai kovojo su C. Sainzu, pažeidė priekinį sparną, turėjo sukti į boksus ir prarado galimybes kovoti dėl taškų.

