„Ilgoji pertrauka“: ko GWB nori iš „Žalgirio“, prisvilęs C.Reddisho debiutas ir A.Veličkos pareiškimas

Viešoje dalyje kalbėta apie GWB protestą ir ko sirgaliai nori iš Kauno „Žalgirio“ bei pirmojo Lietuvos krepšinio lygos (LKL) savaitgalio kovas. Rėmėjų dalyje – atsakymai į klausimus: kas bus 10-ta LKL komanda kitame sezone, kada skolas grąžins „Wolves“, LKL komentatorių darbas, (ne)agento komentarai portale, kaip vyksta žaidėjų medicininė patikra ir dvigubi standartai Roberto Javtoko atveju.
NORĖDAMI MATYTI VISĄ PODKASTĄ SPAUSKITE ČIA
00:00 – ieškomas sunkusis kraštas
01:50 – ko GWB nori iš „Žalgirio“
21:16 – žalgiriečių pergalė Jonavoje
27:04 – A.Veličkos pareiškimas ir „Neptūnas“
42:27 – prisvilęs C.Reddisho debiutas
55:35 – mįslę užmynęs G.Žibėnas ir abejonės dėl „Nevėžio“
Rėmėjų dalyje aptartos šios temos:
1:05:06 – blic klausimai
1:09:05 – kada „Wolves“ padengs skolas
1:10:11 – Tautvydo skanduotė Rygoje ir komentavimas
1:18:20 – kur tikri žaidėjų ūgiai ir svoriai
1:19:24 – kaip vyksta medicininė žaidėjų patikra
1:21:29 – kas snaiperiai ir kas metikai Eurolygoje
1:23:31 – dvigubi standartai dėl R.Javtoko
1:26:47 – detektyvas dėl (ne)agento komentarų portale
1:30:08 – Š.Vasiliausko ir kitų LKL ekspertų komentavimas
1:36:36 – ar neliks legionierių limito
1:38:06 – „Žalgirio“ ir „Juventus“ aprangos
1:39:40 – „Juventus“ sudėties balansas
1:41:18 – kas bus LKL 10-ta komanda
1:42:02 – kas nutiko su LKL grafikai
1:46:12 – 2027 m. rinktinėje – trys įžaidėjai?
1:52:36 – LKL žaidėjai pagal pateiktas specialybes
