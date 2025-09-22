Kalendorius
Rugsėjo 22 d., pirmadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

„Ilgoji pertrauka“: ko GWB nori iš „Žalgirio“, prisvilęs C.Reddisho debiutas ir A.Veličkos pareiškimas

2025-09-22 12:34 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-22 12:34

Šį pirmadienį „Ilgosios pertraukos“ laidoje Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis ir portalo žurnalistas Tautvydas Kubilius aptarė aktualijas.

(Krepsinis.net nuotr.)

Šį pirmadienį „Ilgosios pertraukos“ laidoje Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis ir portalo žurnalistas Tautvydas Kubilius aptarė aktualijas.

REKLAMA
0

Viešoje dalyje kalbėta apie GWB protestą ir ko sirgaliai nori iš Kauno „Žalgirio“ bei pirmojo Lietuvos krepšinio lygos (LKL) savaitgalio kovas. Rėmėjų dalyje – atsakymai į klausimus: kas bus 10-ta LKL komanda kitame sezone, kada skolas grąžins „Wolves“, LKL komentatorių darbas, (ne)agento komentarai portale, kaip vyksta žaidėjų medicininė patikra ir dvigubi standartai Roberto Javtoko atveju.

TAIP PAT SKAITYKITE:

NORĖDAMI MATYTI VISĄ PODKASTĄ SPAUSKITE ČIA

00:00 – ieškomas sunkusis kraštas

01:50 – ko GWB nori iš „Žalgirio“

21:16 – žalgiriečių pergalė Jonavoje

27:04 – A.Veličkos pareiškimas ir „Neptūnas“

42:27 – prisvilęs C.Reddisho debiutas

55:35 – mįslę užmynęs G.Žibėnas ir abejonės dėl „Nevėžio“

Rėmėjų dalyje aptartos šios temos:

1:05:06 – blic klausimai

1:09:05 – kada „Wolves“ padengs skolas

1:10:11 – Tautvydo skanduotė Rygoje ir komentavimas

1:18:20 – kur tikri žaidėjų ūgiai ir svoriai

1:19:24 – kaip vyksta medicininė žaidėjų patikra

1:21:29 – kas snaiperiai ir kas metikai Eurolygoje

1:23:31 – dvigubi standartai dėl R.Javtoko

1:26:47 – detektyvas dėl (ne)agento komentarų portale

1:30:08 – Š.Vasiliausko ir kitų LKL ekspertų komentavimas

1:36:36 – ar neliks legionierių limito

1:38:06 – „Žalgirio“ ir „Juventus“ aprangos

1:39:40 – „Juventus“ sudėties balansas

1:41:18 – kas bus LKL 10-ta komanda

1:42:02 – kas nutiko su LKL grafikai

1:46:12 – 2027 m. rinktinėje – trys įžaidėjai?

1:52:36 – LKL žaidėjai pagal pateiktas specialybes

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų