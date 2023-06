Ilgamečiam NBA žaidėjui ir buvusiam Valančiūnio komandos draugui – autizmo diagnozė

T. Snellas nusprendė pasitikrinti sulaukęs vos 31-erių, kai šis raidos sutrikimas buvo diagnozuotas ir jo pusantrų metų sūnui.

T. Snellas pripažįsta, kad augdamas nesijautė pritapęs prie žmonių, jam būdavo sunku užmegzti socialinius ryšius ir juos palaikyti.

T. Snellas savo karjerą NBA lygoje pradėjo 2013 m. Jį 20 šaukimu NBA naujokų biržoje pasirinko Čikagos „Bulls”.

Puolėjas iš viso žaidė 6 NBA klubuose, o kol kas paskutine stotele jam tapo Jono Valančiūno atstovaujamas Naujojo Orleano „Pelicans”.

Šios komandos garbę T. Snellas trumpai gynė 2022 m.

Pastarąjį sezoną krepšininkas praleido NBA Plėtojimosi lygoje, kur vilkėjo Portlando „Main Celtics” marškinėlius.

Statistiškai sėkmingiausią sezoną T. Snellas sužaidė 2016–2017 m., kai atstovaudamas Milvokio „Bucks” klubui reguliariajame sezone sužaidė net 80 rungtynių, per 29 min. pelnydavo 8,5 taško ir tritaškius pataikydavo solidžiu 40 proc. taiklumu.

T. Snellas mano, kad jeigu jam autizmo sutrikimas būtų buvęs diagnozuotas vaikystėje, tai jam būtų galėję užkirsti kelią siekti aukštumų krepšinyje dėl siauro visuomenės požiūrio.

Autizmo spektro sindromas neužkerta galimybių susikurti sėkmingo gyvenimo.

Pavyzdžiui, Aspergerio sindromas, kuris priklauso autizmo spektrui, yra diagnozuotas vienam turtingiausių pasaulio žmonių Elonui Muskui.

For the first time, NBA star Tony Snell is opening up to @craigmelvin about being diagnosed with autism at age 31 and how that journey has been. pic.twitter.com/CddFxTkvbR