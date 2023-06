Aiškūs dešimt iš dvylikos JAV rinktinės narių, kurie turėtų žaisti pasaulio čempionate

Debiutiniame sezone W.Kessleris per 23 minutes pelnė 9,2 taško, atkovojo 8,4 kamuolio ir blokavo 2,3 metimo.

Anksčiau apie žaidimą JAV rinktinėje patvirtino ir Mikalas Bridgesas (Bruklino „Nets“), Anthony Edwardsas (Minesotos „Timberwolves“), Bobby Portisas (Milvokio „Bucks“), Austinas Reavesas (Los Andželo „Lakers“), Jalenas Brunsonas (Niujorko „Knicks“), Tyrese’as Haliburtonas (Indianos „Pacers“), Jarenas Jacksonas (Memfio „Grizzlies“), Brandonas Ingramas (Naujojo Orleano „Pelicans“). Pažymima, kad visą dvyliktuką suformuoti ketinama dar iki birželio pabaigos.

JAV rinktinė Pasaulio taurę pradės C grupėje, kurioje susitiks su Jordanija, Graikija ir Naująja Zelandija. Antrajame etape amerikiečių keliai gali susikirsti ir su Lietuvos rinktine.

Pasaulio taurė vyks rupgjūčio 25–rugsėjo 10 d., o ją tiesiogiai transliuos TV3, „Go3“ televizijos ir naujienų portalas tv3.lt.

Utah Jazz center Walker Kessler has committed to play for Team USA's FIBA World Cup team this summer in the Philippines, sources tell ESPN. Kessler had an All-Rookie season, averaging 9.2 points, 8.3 rebounds and 2.3 blocks