Ilgai žaidęs Buzelis buvo naudingas, bet ne pergalingas

Matas ant parketo praleido 26 minutes, per kurias pelnė 12 taškų (3/4 dvit., 2/5 trit.), atkovojo 3 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą ir kartą suklydo.

And the streak grows to 4, with Matas Buzelis’ minutes climbing from 20-22-26-26 across those four games



He’s averaging 11.3 points, 4.5 rebounds, 1.0 block while being an efficient 17-29 from the field total (59% FG) and 7-14 from 3PT-range (50% 3P)pic.twitter.com/XSPBxE5fAe https://t.co/07ewH02phb

