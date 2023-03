Iki išnaktų kovojęs Berankis Prancūzijoje pateko į ketvirtfinalį

Lietuvis po kiek daugiau nei 2 valandas trukusios kovos triumfavo 7:6 (8:6), 2:6, 6:3 prieš Lenkijos atstovą Kasperą Zuką (ATP-257).

Nors dėl per ilgai užtrukusių kitų mačų R. Berankis kovą pradėjo tik apie 23 valandą, tai nesutrukdė pasiekti pergalę. Lietuvio ir lenko dvikova baigėsi apie 1 valandą nakties.

Pirmojo seto pradžioje R. Berankiui prireikė laiko įsibėgėti – pirmajame geime lietuvis savo padavimų metu buvo atsilikęs net 0:40. Laimei, R. Berankis atlaikė visus tris „break pointus“ ir neleido K. Zukui perimti iniciatyvos. Septintajame geime lenkas susikūrė dar vieną „break pointą“, bet ir vėl nepasinaudojo savo proga. R. Berankis pirmo „break pointo“ laukė net iki dešimto geimo, kai atsidūrė per tašką nuo laimėto seto. Deja, savo progą iššvaistė ir lietuvis, nesugebėjęs tinkamai priimti varžovo paduoto kamuoliuko.

Pratęsime K. Zukas pirmasis laimėjo varžovo įžaistą kamuoliuką, bet čia pat prarado persvarą. Negana to, lenkas dar padarė dvigubą klaidą ir R. Berankis susikūrė du „set pointus“ (6:4). Deja, nei varžovo, nei savo padavimų metu R. Berankiui užbaigti seto nepavyko (6:6). Po trumpos pertraukėlės lietuvis sužaidė užtikrinčiau ir susikūrė dar vieną „set pointą“. Šį kartą R. Berankiui pavyko pergudrauti K. Zuką ir pelnyti tašką po varžovo padavimo (8:6).

Antrajame sete lygi kova tęsėsi iki šeštojo geimo, kai R. Berankis pralaimėjo savo padavimų seriją ir atsiliko 2:4. Septintajame geime lietuvis buvo netoli „break pointo“ (40:40), bet jo taip ir nesusikūrė, o aštuntajame geime vėl pralaimėjo savo padavimų seriją (2:6).

St. Brieuc Ch R2: Okay, y'all. I typed this at 0.32am local time (6.32am for me), and we just went to a 3-setter.



The reason: At the expense of Berankis' errors (incl. this fh error), Zuk took the 2nd set 6-2. Momentum shift? 👀



