Netikėta žinia futbolo pasaulyje: „Bayern“ atleidžia vyriausiąjį trenerį Nagelsmanną

35-erių strategas Miuncheno ekipoje dirba nuo 2021 metų vasaros. Žinios apie atleidimą pasklido ketvirtadienį, nepraėjus savaitei nuo ekipos nesėkmės Vokietijos čempionate, kur „Bayern“ nusileido Lėverkuzeno „Bayer“ ekipai.

Apie J. Negelsmanno atleidimą jau rašo visi didieji Vokietijos dienraščiai, o žinia „Twitter“ paskyroje pasidalijo ir žinomas Italų futbolo žurnalistas Fabricio Romano.

🚨 EXCLUSIVE: FC Bayern are seriously considering to sack Julian Nagelsmann. Decision being discussed internally, the club could fire him soon. #FCBayern



🚨 Understand Thomas Tuchel leading candidate to potentially take FC Bayern job.



More to follow. pic.twitter.com/YpnTHsgbhy