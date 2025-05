Iga Swiatek paneigė gandus apie pertrauką: dalyvaus Vimbldone ir neketina praleisti žolės sezonų

„Pastarosiomis dienomis mačiau milijonus komentarų, kuriuose nebuvo tiesos. Apie mane sklando visokiausios teorijos, ypač Lenkijos žiniasklaidoje, bet ten yra daug netiesos.

Suprantu, kad jūs rašote tokius straipsnius tam, kad pritrauktumėte skaitytojus. Tai jūsų darbo dalis. Visgi, galiu patikinti, kad Vimbldono turnyro tikrai nepraleisiu. Noriu išmokti geriau žaisti ant žolės, o nauji metai yra nauja galimybė tai padaryti. Tikrai žaisiu Vimbldone, jei tik nebūsiu traumuota“, – sakė I. Swiatek, kuri pabrėžė, kad, nepaisant suprastėjusių rezultatų, pasitiki naujuoju savo treneriu Wimu Fissette‘u .

