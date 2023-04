Įdomioji statistika: siautėjęs Marinkovičius pateko į visų laikų „Top 6”, tačiau viršūnėje – lietuviai

Šiame mače net 35 taškus pelnė Vanja Marinkovičius.

Tai – 6 geriausias rezultatas visoje Vitorijos klubo istorijoje.

Įdomu tai, kad daugiausiai taškų Baskonijos klubui per vienerias rungtynes yra pelnę lietuviai.

2003–2004 m. sezone Arvydas Macijauskas atstovaudamas tuometinei Vitorijos „TAU Ceramica“ klubui pelnė net 40 taškų.

Antroji vieta priklauso Sauliui Štombergui, kuris – 2000–2001 m. per mačą pelnė 39 taškus.

2013–2014 m. Andresas Nočioni pelnė 37 taškus ir tai yra trečias rezultatas klubo istorijoje.

Šią statistiką pateikia krepšinio analitikas Darius Garuolis.

Dabar baskai kartu su Kauno „Žalgiriu“ turi po 17 pergalių ir varžosi dėl vietos Eurolygos atkrintamosiose.

