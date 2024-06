Įdomioji „Euro 2024“ statistika: nepavejamas Ronaldo, rinktinių amžius ir reikšmingas Lukaku pasiekimas

„The Athletic“ duomenų analitikas Markas Carey surinko įdomiąją statistiką.

Klubai ir lygos

Viso 218 klubų žaidėjų dalyvaus Vokietijoje vyksiančiame Europos čempionate. Nors Čempionų lygos nugalėtojų Madrido „Real“ žaidėjų šiame čempionate bus net 12, tačiau už juos dar daugiau delegavo „Manchester City“ ir Milano „Inter“ komandos, kurių žaidėjų šiame čempionate bus po 13.

Paryžiaus „Saint-Germain“, kaip ir „Real“, turės 12 atstovų, „RB Leipzig“, Miuncheno „Bayern“ ir „Barcelona“ – po 11, Leverkuzeno „Bayer“ ir Londono „Arsenal“ – po 10, Prahos „Slavia“, „Roma“, „Liverpool“, Turino „Juventus“ – po 9.

REKLAMA

REKLAMA

Kaip ir daugelyje pastarųjų svarbių turnyrų, „Premier“ lyga (96) vėl pirmauja kaip daugiausiai žaidėjų pateikusi lyga.

96 „Premier“ lygos žaidėjai atstovauja 21 iš 24 EURO 2024 dalyvaujančių šalių ir tai didžiausias skaičius iš visų pasaulio lygų.

REKLAMA

Per visą turnyrą 114 žaidėjų rungtyniauja Anglijoje, iš kurių 18 – žemesnėse lygose nei „Premier“. 114 žaidėjų skaičius sudaro 18 proc. visų turnyro žaidėjų, o tai reiškia, kad kas penktas žaidėjas EURO 2024 čempionate žaidžia Anglijoje.

Nuo jų su 104 žaidėjais nedaug atsilieka Italija (17 proc.), iš kurių 91 rungtyniauja „Serie A“ pirmenybėse.

Vokietijos „Bundesliga“ yra delegavusi 75 žaidėjus, Ispanijos „La Liga“ – 56, Prancūzijos „Ligue 1“ – 29.

REKLAMA

REKLAMA

Trenerių lygmenyje su penkiais strategais dominuoja Italija – Luciano Spalletti (Italija), Francesco Calzona (Slovakija), Vincenzo Montella (Turkija), Domenico Tedesco (Belgija) ir Marco Rossi (Vengrija). Ispanija (Luisas de la Fuente ir Roberto Martinezas), Prancūzija (Didieras Deschampsas ir Willy Sagnolis) ir Vokietija (Julianas Nagelsmannas ir Ralfas Rangnickas) – vienintelės kitos šalys, kurioms atstovauja daugiau nei vienas treneris.

Vyriausi žaidėjai ir komandos

Tarp 24 šalių vyriausią komandą turi Steve‘o Clarke‘o treniruojama Škotija, kurios amžiaus vidurkis siekia 28,3 metus. Billy Gilmouras (23 m.) ir Tommy Conway‘us (21 m.) yra vieninteliai iki 23 metų žaidėjai ir mažiau tokio amžiaus žaidėjų turi tik Rumunija (1).

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Nuo Škotijos nedaug atsilieka kita A grupės dalyvė – Vokietija – kurios vidutinis amžiaus vidurkis yra 28,2 metai. Manuelio Neuerio (38 m.), Thomaso Mullerio (34 m.) ir netrukus į pensiją išeinančio Toni Krooso (34 m.) patirtis bus labai svarbi šeimininkams, o faktas, kad daugelis jų žaidėjų yra pačiame geriausiame amžiuje rodo, kad jų komanda yra pasirengusi laimėti būtent dabar.

Vyriausiu EURO 2024 žaidėju bus 41-erių metų gynėjas iš Portugalijos Pepe. Jeigu jis išbėgs į aikštę Vokietijoje, Pepe pagerins vyriausio žaidėjo Europos čempionate istorijoje rekordą, kuris šiuo metu priklauso vengrui Gaborui Kiraly (40 metų ir 86 dienos).

REKLAMA

Nuo Pepe nedaug atsilieka jo tautietis Cristiano Ronaldo, kuris, pripažinkime, turi daugiau galimybių pelnyti įvartį nei Pepe bei gali tapti vyriausiu žaidėju, įmušusiu įvartį per visą Europos čempionatų istoriją, aplenkdamas austrą Ivicą Vasticą (38 metai ir 257 dienos).

C.Ronaldo yra daugiausiai Europos čempionato rungtynių (25) sužaidęs žaidėjas ir vienintelis vyriškos lyties futbolininkas, atstovavęs savo šaliai penkiuose turnyruose. Jeigu neatsitiks jokia nelaimė, šią vasarą 39-erių metų futbolininkas šį rekordą pagerins iki šešių.

REKLAMA

Už Pepe ir C.Ronaldo pagakl amžių žengia kroatas Luka Modričius (38 metai ir 9 mėn.), ispanas Jesuasas Navasas (38 metai, 6 mėn.), kartvelas Giorgi Loria (38 metai, 4 mėn.) ir vokietis Manuelis Neueris (38 metai, 2 mėn.).

Jauniausi žaidėjai ir komandos

Čekijos rinktinė į čempionatą atvyksta jauniausia – 25,3 metų amžiaus vidurkio. Treneris Ivanas Hašekas tikisi, kad stiprūs ryšiai klube padės užtikrintų darnų pasirodymą, kadangi net 15 iš 26 koamndos narių žaidžia Prahos „Slavia Praha“, Prahos „Sparta Praha“ arba „Viktoria Plzen“ komandose.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Šioje komandoje tik du žaidėjai yra vyresni nei 30 metų ir tai yra mažiausias skaičius iš visų turnyro komandų. Turkija (25,8 metų vidurkis) ir Anglija (26,1 metų vidurkis) ne daug atsilieka nuo jauniausios čempionato komandos ir tikisi, kad joms pavyks suderinti patirtį ir jaunystę. Individualiai Anglija turi tris jauniausius žaidėjus – Koobie Mainoo (19), Jude‘ą Bellinghamą (20) ir Adamą Whartoną (20) – o nė viena kita rinktinė neturi daugiau žaidėjų, žvelgiant į TOP20 jauniausių čempionato futbolininkų lentelę.

REKLAMA

Ispanijos futbolininkas Lamine‘as Yamalas išsiskiria jauniausių futbolininkų sąraše – jeigu jis išbėgs į aikštelę Vokietijoje, jis taps jauniausiu žaidėju per visą Europos čempionato istoriją – jam bus beveik 17 metų. Jo 17-asis gimtadienis bus likus vos dienai iki EURO 2024 finalo liepos 14-ą dieną.

Patirtis

Vyriausia sudėtis nereiškia, kad ji yra ir labiausiai patyrusi komanda čempionate.

Šiuo atveju Kroatija (45 rungtynių vidurkis už nacionalinę rinktinę) lenkia Portugaliją (43,5 rungtynių vidurkis už nacionalinę rinktinę), kadangi turi tikrai išskirtinių žaidėjų ir nei viena kita komanda neturi daugiau futbolininkų, sužaidusių bent 100 rungtynių už šalies nacionalinę rinktinę, nei ji: Luka Modričius (175), Ivanas Perisičius (131), Domagoj Vida (105) ir Mateo Kovačičius (101) gerokai didina jų vidurkį.

REKLAMA

Reikia paminėti ir Šveicariją, kurios sužaistų rungtynių už nacionalinę rinktinę vidurkis yra 42,7 – tai trečias geriausias rezultatas čempionate.

Tarp Kroatijos ir Šveicarijos yra Portugalija, kurios vidurkį tempia C.Ronaldo (207), Pepe (137) ir Rui Patricio (108). Ketvirtoje vietoje – Danija (41,8), penktoje – Belija (38,6), šeštoje – Vokietija (34,8), septintoje – Prancūzija (34,2), aštuntoje – Slovakija (33,8), devintoje – Serbija (33,7), o dešimtoje – Ukraina (32,7).

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Individualiu lygmeniu, C.Ronaldo 207 rungtynės už nacionalinę rinktinę yra daugiau nei bet kurio kito EURO 2024 žaidėjo ir šio rezultato dar ilgai niekas nepagerins, kadangi artimiausias jo persekiotojas yra L.Modričius (175 rungtynės), kurio karjera rinktinėje taip pat artėja į pabaigą.

Geriausias įvarčių ir sužaistų rungtynių už rinktinę santykis

Pagal įvarčius Europos čempionatuose bet kam bus sunku aplenkti C.Ronaldo, kuris per visą Europos čempionato istoriją yra įmušęs 14 įvarčių ir dar gali pridėti jų būsimame čempionate.

REKLAMA

Visgi C.Ronaldo negali pasigirti geriausiu įvarčių rodikliu tarp visų žaidėjų, kadangi ši garbė priklauso belgui Romelu Lukaku, kuris į Vokietiją atvyksta su 0,74 įvarčio per rungtynes (85 įvarčiai per 115 rungtynių).

Už R.Lukaku – vokietis Niclas Fullkrugas (0,69, 11 įvarčių per 16 rungtynių), anglas Harry Kane‘as (0,69, 63 įvarčiai per 91 rungtynes) ir serbas Aleksandaras Mitrovičius (0,64, 58 įvarčiai per 91 rungtynes).

Nors R.Lukaku sunkiau sekasi klubiniame lygmenyje, tačiau atstovaudamas savo šalį jis atrodo kur kas labiau pasitikintis savimi. Jo 14 įvarčių per 8 atrankos rungtynes buvo daugiau nei bet kurio kito žaidėjo ir jis galiausiai pasiekė daugiausiai įmuštų įvarčių per vieną atrankos laikotarpį rekordą. Įspūdinga tai, kad tik vienas iš tų įvarčių buvo įmuštas iš baudos aikštelės.

REKLAMA

Į turnyrą C.Ronaldo atvyksta po rezultatyvaus klubinio sezono Saudo Arabijoje, kurioje jis įmušė 35 įvarčius, tačiau žinant šios lygos pajėgumą, prie C.Ronaldo pavardės reikėtų padėti žvaigždutę.

H.Kane‘as (36 įvarčiai) turėjo puikų asmeninį sezoną, Kylianas Mbappe pelnė 27 įvarčius, o dėmesį reikėtų atkreipti ir į ukrainietį Artemą Dovbyką, kuris už „Gironą“ įmušė 24 įvarčius yra penktas pagal rezultatyvumą tarp visų penkių stipriausių Europos lygų žaidėjų.