Į Vimbldono pusfinalį patekęs Džokovičius pakartojo Federerio rekordą

Pergalių seriją pratęsė pagrindinis favoritas serbas Novakas Džokovičius (ATP-2). Jis ketvirtfinalyje kiek greičiau nei per 3 valandas 4:6, 6:1, 6:4, 6:3 nugalėjo Andrejų Rubliovą.

Pirmojo seto viduryje serbas iššvaistė 3 „break pointus“, vėliau pralaimėjo savo padavimų seriją ir nepavijo varžovo. Antrojo seto pradžioje serbas savo klaidų nebekartojo. Jis laimėjo dvi iš eilės oponento padavimų serijas, atlaikė 2 „break pointus“ ir spurtu 5:0 niekam neleido suabejoti, kas yra pranašesnis šiame sete.

Trečiajame sete abu tenisininkai turėjo progų perimti iniciatyvą, bet „break pointą“ realizuoti pavyko tik serbui. Jis tai padarė penktajame geime. N.Džokovičiui itin rimtą pasipriešinimą teko atlaikyti dešimtajame geime, kuriame varžovas susikūrė tris „break pointus“.

Kur kas ramiau serbas jautėsi ketvirtajame sete. Jis laimėjo dvi varžovo padavimų serijas, nesuteikė oponentui „break pointų“ ir žengė į kitą etapą.

Po mačo serbas buvo paklaustas, ar jam, kaip aiškiam turnyro favoritui, netrukdo tas nuolat jaučiamas spaudimas.

„Aš šitą jausmą dievinu. Manau, kad kiekvienas tenisininkas nori atsidurti tokioje vietoje, kai visi ima ieškoti būdų, kaip tave nugalėti. Būti tokioje pozicijoje – privilegija, kaip kažkada sakė Billie Jean King. Spaudimas yra šio sporto dalis, jis niekada nedings. Žinau, kad visi trokšta nugalėti būtent mane, bet kol kas neleidžiu jiems to padaryti“, - su šypsena kalbėjo N.DŽokovičius.

Serbas 46-ą kartą karjeroje pateko į „Didžiojo kirčio“ turnyro pusfinalį. Taip jis pakartojo šveicaro Rogerio Federerio rekordą.

Novak Djokovic is now tied with Roger Federer with 46 quarterfinal Grand Slam wins. 🤯 He’s won 90.1% of his Wimbledon matches in his career and his heading to his 12TH #Wimbledon semi-final. pic.twitter.com/PtuFwt4MJP

Pusfinalyje N.Džokovičiaus lauks italas Jannikas Sinneris (ATP-8). Pastarajam burtai šių metų Vimbldone buvo itin parankūs. Sunku tuo patikėti, bet iki pusfinalio italas nužygiavo nesutikęs nieko iš pirmojo reitingo 70-uko.

21yo Jannik Sinner beats Roman Safiulin 6-4, 3-6, 6-2, 6-2 to reach his first career Grand Slam semifinals at #Wimbledon.



Had a dream draw and didn't choke. Ranking of the players he faced:

R1 - #111

R2 - #98

R3 - #79

R4 - #85

QF - #92



I've never seen anything like that... pic.twitter.com/ifvXyZe3mo