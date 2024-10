Į treniruočių stovyklą atvykęs Luka Dončičius antrus metus iš eilės patyrė traumą

Tokią pačią traumą jis patyrė ir 2023 metų pasirengimo cikle bei 2022 metų atkrintamosiose.

Kitą savaitę jam bus atlikti pakartotiniai tyrimai ir manoma, kad reguliariojo sezono atidarymui slovėnas bus pasiruošęs.

Pirmas draugiškas rungtynes NBA vicečempionai sužais spalio 7 d., prieš Memfio „Grizzlies“, o reguliariojo sezono atidarymo rungtynės vyks spalio 25 d. išvykoje prieš San Antonijaus „Spurs“.

Luka Doncic fakes injuryat Dallas Mavericks Media Day. He can't be serious! Full here: https://t.co/wHzUTJR3ix pic.twitter.com/Gkh3vN3HHF

